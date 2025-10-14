بدری: اعضای کمیسیون عمران به اردبیل سفر می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، صدیف بدری شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدف اصلی سفر دو روزه اعضای کمیسیون عمران مجلس به استان اردبیل، بررسی «طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان کشور» در نشستهای رسمی اعضای این کمیسیون در اردبیل و سرعین است.
وی خاطرنشان کرد: جزئیات این طرح مهم را از ماهها پیش در مجلس با حضور دستگاههای مرتبط و با مدیریت اینجانب بررسی و جمعبندی کردهایم.
عضو هیئترئیسه مجلس با اشاره به آماده بودن نتایج این جمعبندی، تأکید کرد: در این دو روز تصمیمات لازم از سوی اعضای کمیسیون عمران مجلس بهمنظور اصلاح این طرح اتخاذ شده و مصوبات کمیسیون نیز به هیئترئیسه مجلس ارسال خواهد شد.
گفتنی است صدیف بدری طراح «طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان کشور» در کسوت ریاست کمیته فنی و اجرایی کمیسیون عمران مجلس است.
