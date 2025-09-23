بدری: عدالت آموزشی باید در عمل محقق شود

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری صبح دوشنبه در آئین نواخته شدن زنگ استانی مهر و مقاومت در هنرستان حضرت زینب (س) شهرستان نمین اظهار کرد: اعتقاد و باور قلبی دانشآموزان آینده کشور را رقم خواهد زد و نسل امروز ماه آیندهساز ایران است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به معیشت فرهنگیان، افزود: زیبنده نظام آموزشی کشور نیست که معلم برای تأمین هزینههای زندگی به مشاغل جانبی مانند رانندگی روی بیاورد، چرا که شأن و جایگاه معلم باید به درستی حفظ شود.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: عدالت آموزشی را مهمترین دغدغه نظام تعلیم و تربیت دانست و بیان کرد: متأسفانه سهم مدارس دولتی در رتبههای برتر کنکور بسیار ناچیز است و این موضوع نشاندهنده ضرورت برنامهریزی اساسی در حوزه سختافزاری، نرمافزاری و عدالت آموزشی است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس ادامه داد: انتظار میرود طی سه سال آینده با اجرای برنامههای عملی، عدالت آموزشی در کشور محقق شده و همه دانشآموزان در شرایط برابر از امکانات و فرصتهای آموزشی بهرهمند شوند.
نظر شما