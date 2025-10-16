نیکزاد: اصلاح قانون نظام مهندسی باید سبب تقویت جایگاه مهندسان شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست‌های تخصصی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با محوریت بررسی و اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در شهرستان سرعین در حال برگزار است. در دور نخست این نشست‌ها که با حضور علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، و صدیف بدری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس و نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین برگزار شد، جمعی از مسئولان استانی و محلی از جمله فرماندار سرعین، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار سرعین نیز در این نشست‌ها حضور داشتند.

شرکت‌کنندگان در این جلسه ضمن بررسی چالش‌ها و نقاط ضعف قانون فعلی نظام مهندسی ساختمان، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای اصلاح و به‌روزرسانی این قانون مطرح کردند.

علی نیکزاد در این نشست با اشاره به اهمیت نقش مهندسان در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، اظهار کرد: قانون نظام مهندسی باید به نحوی اصلاح شود که ضمن تقویت جایگاه مهندسان، از بروز تخلفات ساختمانی و اتلاف منابع جلوگیری شود.

صدیف بدری نیز با بیان اینکه اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان یکی از اولویت‌های اصلی کمیسیون عمران مجلس است، گفت: هدف ما تسهیل فعالیت مهندسان، افزایش شفافیت در فرایندهای صدور مجوز و نظارت مؤثرتر بر پروژه‌های ساختمانی است.

در پایان این مرحله اول این نشست، حاضران بر تداوم تعامل و همفکری میان مجلس، سازمان نظام مهندسی، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای تدوین نهایی اصلاحیه قانون نظام مهندسی ساختمان تأکید کردند.