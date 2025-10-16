اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در اردبیل کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه رسمی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ظهر پنج‌شنبه در محل سالن اجتماعات هتل لاله سرعین پس از حضور اعضای این کمیسیون به دعوت صدیف بدری و علی نیکزاد، نمایندگان اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، با محوریت بررسی اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ برگزار شد.

این جلسه با ارائه و قرائت مفاد قانونی پیشنهادی کمیته نظام فنی، مهندسی و اجرایی کمیسیون عمران همراه بود. اعضای کمیسیون پس از بحث و بررسی مفصل، به اصلاح ۳۴ ماده از این قانون پرداختند.

رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر ضرورت به‌روزرسانی و اصلاح قوانین مرتبط با نظام مهندسی، بر ارائه مصوبه نهایی جلسه به صحن مجلس جهت طرح و تصویب تاکید کردند.

این اقدام می‌تواند گامی مهم در بهبود کیفیت ساخت‌وساز و افزایش نظارت‌های فنی و اجرایی در حوزه ساختمان کشور باشد.