برق مطمئن برای اقتصاد همدان؛ کلید آغاز پست ۲۳۰ کیلوولت زده شد

حمیدرضا حاجیبابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به امضای تفاهمنامه احداث پست برق ۲۳۰ کیلوولت با اعتبار دو همت معادل دو هزار میلیارد تومان اظهار کرد: این طرح بزرگ در مسیر جاده ملایر، با هدف تأمین برق پایدار حوزههای اقتصادی، صنعتی و مسکونی شهر همدان اجرا خواهد شد.
وی افزود: احداث این پست برق، گامی مهم در توسعه زیرساختهای کلان استان است و امروز با همکاری مدیرعامل شرکت برق باختر، استاندار همدان و اینجانب، تفاهمنامه مربوطه به امضا رسید.
حاجیبابایی با اشاره به ویژگیهای فنی پروژه خاطرنشان کرد: پست برق مورد نظر بهصورت سه لایه شامل ۲۳۰، ۶۳ و ۲۰ کیلوولت اجرا خواهد شد که لایه ۲۳۰ کیلوولت بخش اصلی و راهبردی آن محسوب میشود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: این طرح همچنین شامل احداث ۱۴ کیلومتر خط انتقال انرژی به سمت شهر همدان است که نقش مهمی در تقویت توان شبکه و کاهش خاموشیها خواهد داشت.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: محل احداث این پست در محور جاده ملایر انتخاب شده تا دسترسی آسان به شبکههای برق موجود و امکان توسعه ظرفیت در آینده فراهم باشد.
حاجیبابایی تأکید کرد: این زیرساخت، نهتنها نیاز فعلی شهر همدان را پوشش میدهد بلکه تأمینکننده انرژی برای توسعههای آینده در بخشهای صنعتی،
شهرکهای مسکونی و پروژههای اقتصادی خواهد بود. وی افزود: اجرای این پروژه، پیامدهای مثبتی در جذب سرمایهگذاری، کاهش هزینههای برق و افزایش اطمینان شبکه برای مشترکان خواهد داشت.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با بهرهبرداری از این پست، همدان در مسیر تبدیلشدن به یکی از قطبهای قابل اتکا در حوزه انرژی برق قرار میگیرد و زمینه تحقق برنامههای توسعهای استان در افق بلندمدت فراهم میشود.
نظر شما