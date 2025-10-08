  1. استانها
آغاز عملیات برق‌رسانی به بزرگ‌ترین پروژه مسکن همدان

همدان- نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: عملیات احداث پست اختصاصی ۶۳ کیلوولت برای تأمین برق پایدار شهرک پرواز، بزرگ‌ترین پروژه مسکن استان همدان با ۱۱ هزار واحد مسکونی، آغاز شد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت تأمین زیرساخت‌های انرژی برای پروژه‌های بزرگ مسکن اظهار کرد: امروز با امضای تفاهم‌نامه‌ای میان استانداری همدان و شرکت برق باختر، روند تأمین برق شهرک بزرگ پرواز، شامل ۱۱ هزار واحد مسکونی، به‌طور رسمی آغاز شد.

وی افزود: احداث یک پست اختصاصی ۶۳ کیلوولت برای این شهرک در دستور کار قرار گرفته که برق مورد نیاز مجموعه مسکونی و تمامی فضاهای خدماتی، آموزشی و تجاری آن را تأمین خواهد کرد.

حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: این اقدام باعث می‌شود شبکه برق اصلی استان تحت فشار قرار نگیرد و ساکنان آینده شهرک پرواز همدان بتوانند بدون دغدغه از برق پایدار و مطمئن بهره‌مند شوند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مقیاس و اهمیت این پروژه بیان کرد: شهرک پرواز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های توسعه شهری در استان همدان، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای ایجاد زیرساخت‌های اساسی است.

وی افزود: تجربه نشان داده است، نبود زیرساخت انرژی می‌تواند فرآیند تکمیل واحدها و جذب جمعیت را با تأخیر مواجه کند و حتی ارزش سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پست ۶۳ کیلوولت مخصوص این شهرک، با طراحی فنی مطابق استانداردهای روز و ظرفیت تغذیه هزاران مشترک، علاوه بر رفع نیاز فوری برق، زمینه توسعه پایدار شهری را فراهم خواهد کرد.

حاجی‌بابایی عنوان کرد: تأمین برق مطمئن نه‌تنها برای رفاه مردم، بلکه برای ایجاد فرصت‌های اقتصادی در اطراف این مجموعه مسکونی نیز اهمیت دارد؛ چرا که مراکز خدماتی، واحدهای تجاری و زیرساخت‌های اجتماعی همگی وابسته به انرژی پایدار هستند.

این پروژه که توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال ساخت است و با پیگیری مستمر در مجلس شکل گرفته، به گفته حاجی‌بابایی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد تا هم‌زمان با تکمیل واحدها، شبکه تأمین انرژی شهرک نیز آماده خدمت‌رسانی باشد.

نظر شما

    حمیدرضا IR ۲۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      خداکنه

