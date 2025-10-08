حمیدرضا حاجیبابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت تأمین زیرساختهای انرژی برای پروژههای بزرگ مسکن اظهار کرد: امروز با امضای تفاهمنامهای میان استانداری همدان و شرکت برق باختر، روند تأمین برق شهرک بزرگ پرواز، شامل ۱۱ هزار واحد مسکونی، بهطور رسمی آغاز شد.
وی افزود: احداث یک پست اختصاصی ۶۳ کیلوولت برای این شهرک در دستور کار قرار گرفته که برق مورد نیاز مجموعه مسکونی و تمامی فضاهای خدماتی، آموزشی و تجاری آن را تأمین خواهد کرد.
حاجیبابایی خاطرنشان کرد: این اقدام باعث میشود شبکه برق اصلی استان تحت فشار قرار نگیرد و ساکنان آینده شهرک پرواز همدان بتوانند بدون دغدغه از برق پایدار و مطمئن بهرهمند شوند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مقیاس و اهمیت این پروژه بیان کرد: شهرک پرواز بهعنوان یکی از بزرگترین طرحهای توسعه شهری در استان همدان، نیازمند برنامهریزی دقیق برای ایجاد زیرساختهای اساسی است.
وی افزود: تجربه نشان داده است، نبود زیرساخت انرژی میتواند فرآیند تکمیل واحدها و جذب جمعیت را با تأخیر مواجه کند و حتی ارزش سرمایهگذاری را کاهش دهد.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پست ۶۳ کیلوولت مخصوص این شهرک، با طراحی فنی مطابق استانداردهای روز و ظرفیت تغذیه هزاران مشترک، علاوه بر رفع نیاز فوری برق، زمینه توسعه پایدار شهری را فراهم خواهد کرد.
حاجیبابایی عنوان کرد: تأمین برق مطمئن نهتنها برای رفاه مردم، بلکه برای ایجاد فرصتهای اقتصادی در اطراف این مجموعه مسکونی نیز اهمیت دارد؛ چرا که مراکز خدماتی، واحدهای تجاری و زیرساختهای اجتماعی همگی وابسته به انرژی پایدار هستند.
این پروژه که توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال ساخت است و با پیگیری مستمر در مجلس شکل گرفته، به گفته حاجیبابایی باید در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد تا همزمان با تکمیل واحدها، شبکه تأمین انرژی شهرک نیز آماده خدمترسانی باشد.
