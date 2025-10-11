به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی کوچی، روز شنبه در جریان سفر اعضای این کمیسیون به استان لرستان اظهار داشت: اولین پروژه‌ای که در شهرستان الیگودرز مورد بازدید قرار گرفت، پست برق این شهرستان بود که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت. با وجود برخی مشکلات، با مدیرعامل توانیر توافق شد که این پروژه تا پایان امسال تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: در ادامه از تصفیه‌خانه فاضلاب شهر الیگودرز بازدید شد که این پروژه نیز هنوز به‌طور کامل به اتمام نرسیده است. مقرر شد تا حداکثر طی دو ماه آینده، وضعیت تصفیه پساب و رفع بوی نامطبوع منطقه به شرایط مناسب برسد و امکان استفاده از پساب در بخش کشاورزی فراهم شود.

حمایت از واحدهای تولیدی و اشتغال‌زایی بومی

رضایی کوچی در ادامه به بازدید از دو واحد «تولید کاغذ از سنگ» و «لاستیک بارز الیگودرز» اشاره کرد و گفت: در کارخانه لاستیک بارز مشکلاتی در زمینه وثایق بانکی برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی وجود داشت. مقرر شد با همکاری بانک تجارت به‌عنوان بانک عامل، موانع موجود برطرف و مسیر پرداخت تسهیلات تسهیل شود.

وی ادامه داد: کارخانه تولید کاغذ از سنگ نیز در دو فاز اجرایی است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به بهره‌برداری کامل برسد. با راه‌اندازی این واحد، بیش از ۱۰۰ فرصت شغلی ایجاد خواهد شد و تأکید ما این است که نیروهای جذب‌شده حتماً از نیروهای بومی منطقه باشند.

تصمیمات مهم برای راه‌های روستایی و اتصال ریلی

رئیس کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در بازدید از راه‌های روستایی و محورهای اصلی شهرستان الیگودرز مشاهده شد که متأسفانه بسیاری از مسیرها در شرایط نامناسبی قرار دارند. مقرر شد تا پایان امسال حداقل ۵۰ کیلومتر از راه‌های روستایی روکش آسفالت شود و همچنین بنیاد مسکن حدود ۸۰ هزار مترمربع از معابر روستاهای بالای ۲۰ خانوار را آسفالت کند.

رضایی کوچی درباره پروژه راه‌آهن الیگودرز نیز اظهار داشت: برای تکمیل این پروژه حدود ۲ همت اعتبار نیاز است. مکانیسمی در قالب ماده ۵۶ طراحی کرده‌ایم تا بتوانیم ۵۰۰ میلیارد تومان کمک مالی به این پروژه اختصاص دهیم و از ابتدای سال آینده نیز ردیف بودجه‌ای آن اصلاح خواهد شد.

پیگیری پروژه‌های محور الیگودرز – مسجدسلیمان

وی همچنین به محور مواصلاتی الیگودرز – مسجدسلیمان اشاره کرد و گفت: از ۱۳۰ کیلومتر مسیر در محدوده استان لرستان، تاکنون حدود ۸۰ کیلومتر تکمیل شده و بخش باقیمانده به‌ویژه در محدوده ۱۴ کیلومتری با مشکلات اجرایی روبه‌رو بود. در این سفر تصمیمات لازم برای تأمین اعتبار و رفع مشکلات این محور اتخاذ شد.

نشست تکمیلی در کمیسیون عمران

رضایی کوچی در پایان با تأکید بر تداوم پیگیری مصوبات سفر، گفت: پس از این بازدیدها، در کمیسیون عمران مجلس جلسه‌ای تکمیلی برگزار خواهیم کرد تا مصوبات امروز به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و عملیاتی شود. مصمم هستیم که تصمیمات این سفرها در استان‌ها به نتیجه نهایی برسد و اثر ملموس آن در توسعه مناطق دیده شود.