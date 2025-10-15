الحاق ۱۹۶ هکتار زمین جدید به محدوده شهری شاهرود برای نهضت ملی مسکن

امیر عمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره گلایه‌های مردم در خصوص عدم تحویل زمین‌های نهضت ملی مسکن به ویژه طرح جوانی جمعیت در شهرستان‌های تابعه راه و شهرسازی شرق استان سمنان توضیح داد: با استقبال خوب مردم شاهرود و میامی از طرح نهضت ملی مسکن طرح جوانی جمعیت سه هزار و ۷۱ نفر در قالب این طرح نام نویسی کردند که از این تعداد دو هزار و ۷۰۴ نفر واجد شرایط اولیه بودند.

وی با بیان اینکه تائید نهایی متقاضیان دارای شرایط نهضت ملی مسکن طرح جوانی جمعیت یک هزار و ۵۲۳ متقاضی است که راه و شهرسازی برای این تعداد متقاضی مکلف به تأمین زمین است، افزود: ۶۹۴ مورد تاکنون واگذاری زمین در شهرستان‌های شاهرود و میامی داشته‌ایم.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه ۵۰ درصد متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن جوانی جمعیت زمین دریافت کرده‌اند، تاکید داشت: در شهرستان شاهرود که بیشترین متقاضی را نیز دارد طی دو مرحله شامل یک سایت ۱۳۸ هکتاری و یک ۹۵ هکتاری الحاق به مجموعه شهری صورت گرفته تا زمین مورد نیاز مردم در قالب این طرح تأمین شود.

عمیدی با بیان اینکه در فاز اول دستگاه‌های خدمت رسان برق و آب سایت را در خیابان کشی‌های اصلی تأمین کرده‌اند، بیان کرد: در این سایت ۱۲۸ هکتاری متقاضیانی که زمین به آنان تعلق گرفته می‌توانند درخواست پروانه ساخت از شهرداری کنند و با برگه واگذاری راه و شهرسازی این امر میسر خواهد بود.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های خدمت رسان لوله گذاری ها و مقوله برق را هم در این سایت ۱۲۸ هکتاری خواهند داشت، افزود: در فاز دوم که ۹۵ هکتاری است هم عملیات آماده سازی انجام شده و منتظر هستیم که آب و برق آن تأمین شود تا بتوانیم زمین مورد نیاز برای ۴۱۰ متقاضی این سایت را آماده سازی کنیم.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان همچنین بیان کرد: مابقی افرادی که در صف هستند نیز نباید نگران نباشند زیرا ۱۹۶ هکتار دیگر هم زمین به محدوده الحاق شده که طراحی آن هم مصوب شده است و بعد از ابلاغ تفکیک و تخصیص این زمین‌ها در مدت زمان کوتاهی انجام خواهد شد و نگرانی در این باره وجود ندارد.