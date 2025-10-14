  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۹

۵۵۰ هزار واحد اراضی روستایی در سامانه تم بارگذاری شد

۵۵۰ هزار واحد اراضی روستایی در سامانه تم بارگذاری شد

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از بارگذاری بیش از ۵۵۰ هزار واحد اراضی روستایی تامین‌شده برای طرح نهضت ملی مسکن در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا سهرابی، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از بارگذاری بیش از ۵۵۰ هزار واحد اراضی روستایی تأمین‌شده برای طرح نهضت ملی مسکن در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن خبر داد.

وی افزود: اراضی روستایی در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن بارگذاری شده و از طریق این سامانه، به واحدهای واجد شرایط با اولویت متقاضیان ساکن در روستاها واگذار می‌شود.

سهرابی با اشاره به پیشرفت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مناطق شهری بیان کرد: تاکنون تعداد واحدهای آغازشده این طرح در شهرهای تحت مسئولیت بنیاد مسکن به ۲۲۱ هزار واحد رسیده است.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن ادامه داد: در چارچوب تفاهم‌نامه میان سازمان ملی زمین و مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای احداث ۵۰ هزار واحد مسکن ویژه محرومان، تاکنون عملیات ساخت ۱۲ هزار واحد آغاز شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این بخش، تأمین زمین و منابع مالی برعهده سازمان ملی زمین و مسکن است و عملیات ساخت و واگذاری واحدها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام می‌شود.

کد خبر 6621371
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها