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۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۱۵

عمیدی: نخستین واحدهای نهضت ملی مسکن شاهرود آماده‌ تحویل به متقاضیان شد

عمیدی: نخستین واحدهای نهضت ملی مسکن شاهرود آماده‌ تحویل به متقاضیان شد

شاهرود- مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از تحویل واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن در شاهرود در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این واحدها با رعایت کامل استانداردهای ساخت‌وساز آماده شده‌اند.

امیر عمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه عصر یکشنبه بازدید جمعی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن از پروژه‌های در حال تکمیل شاهرود انجام گرفت، ابراز داشت: هدف از این اقدام آشنایی متقاضیان با واحدهای آماده تحویل و فراهم سازی مقدمات انتخاب واحد بوده است.

وی با بیان اینکه فرآیند واگذاری این واحدها طی چند روز آینده آغاز خواهد شد، افزود: این اقدام در راستای تحقق وعده‌های دولت در زمینه تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه انجام گرفته است.

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه روند واگذاری واحدهای نهضت ملی مسکن در شرق استان وارد مرحله جدیدی شده است، ابراز داشت: متقاضیان با توجه به اولویت‌ها و شرایط نسبت به انتخاب واحدها اقدام می‌کنند.

عمیدی در ادامه تصریح کرد: واحدهای مورد بازدید با رعایت استانداردهای ساخت و زیرساخت‌های مناسب آماده بهره‌برداری هستند.

وی افزود: این اقدام گامی مهم در مسیر خانه‌دار شدن شهروندان شرق استان به شمار می‌رود و امیدواریم با تداوم این روند، بخش قابل توجهی از نیازهای مسکن در منطقه تأمین شود.

کد مطلب 6635246

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