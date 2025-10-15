خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مسکن به‌عنوان نیاز اولیه هر جامعه‌ای، نه‌تنها نقش رفاهی دارد، بلکه نقشی اساسی در ایجاد ثبات اجتماعی و اقتصادی ایفا می‌کند. در این راستا، برنامه‌هایی مانند «نهضت ملی مسکن» باهدف خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد در استان لرستان طراحی شده‌اند.

طرح نهضت ملی مسکن که باهدف ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور کلید خورد، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در حوزه مسکن طی سال‌های اخیر بوده است. این طرح قرار بود با اتکا به آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی، پاسخگوی بخش بزرگی از نیازهای انباشته شده مردم لرستان به مسکن باشد.

رؤیایی که رنگ باخت!

اما این طرح در مرحله اجرا با چالش‌های متعددی در استان لرستان روبرو شده است. کندی در روند ساخت و تأخیرهای قابل‌توجه در پرداخت تسهیلات بانکی موجب شده بسیاری از پروژه‌ها در استان متوقف یا با کندی پیش بروند.

افزایش چشمگیر هزینه‌های ساخت‌وساز در سال‌های اخیر فشار مضاعفی بر متقاضیان لرستانی تحمیل کرده است. درحالی‌که در ابتدای طرح برآورد هزینه ساخت هر واحد مسکونی حدود ۴۰۰ میلیون تومان بود، این رقم اکنون در استان لرستان به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است.

امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات، یکی از اصلی‌ترین دلایل عقب‌ماندگی پروژه‌ها در استان شناخته می‌شود، این موضوع باعث شده تنها بخش کوچکی از متقاضیان در لرستان موفق به دریافت تسهیلات شوند و بسیاری دیگر، پس از گذشت سه سال، همچنان بلاتکلیف بمانند، در چنین شرایطی و بنا به گفته خود متولیان، به نظر می‌رسد تحقق آرزوی مسکن در استان لرستان برای بسیاری از شهروندان به چالشی بزرگ تبدیل شده است.

فقط ۵ هزار واحد به بانک برای دریافت تسهیلات متصل شدند

عنایت‌الله میرزایی مدیرکل راه و شهرسازی لرستان نیز دراین‌رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در مجموع ۱۵۶ هزار و ۹۲ نفر برای دریافت واحدهای نهضت ملی مسکن در لرستان ثبت‌نام کردند.

وی گفت: از این تعداد در نهایت ۳۶ هزار و ۹۷۵ نفر موردتأیید نهایی قرار گرفتند.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به معرفی ۹ هزار و ۵۰۲ متقاضی تسهیلات نهضت ملی مسکن به بانک‌ها در استان، گفت: از این تعداد چهارهزار و ۷۳۶ نفر موفق به انعقاد قرارداد با بانک شده‌اند.

توقف و کندی واحدهای نهضت ملی مسکن در لرستان میرزایی، عدم برقراری تسهیلات بانکی و کمبود زمین را همچنان از چالش‌های پیش روی ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در لرستان برشمرد.

وی با تأکید بر اینکه تنها حدود پنج هزار واحد از واحدهای نهضت ملی در استان موفق شده‌اند به سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات متصل شوند، عنوان کرد: همین امر هم موجب توقف و کندی واحدهای نهضت ملی مسکن در لرستان شده است.

سهم آورده هر مددجو کمیته امداد یک میلیارد شد

جلال شیخی مدیرکل کمیته امداد لرستان نیز دراین‌رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در مجموع کمیته امداد ۱۴ میلیارد تومان برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن به اداره کل راه و شهرسازی استان پرداخت کرده است.

وی عنوان کرد: این میزان اعتبار برای ساخت واحدهای ۱۱۲ نفر از متقاضیان کمیته امداد پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن مددجویان کمیته امداد در استان در یک پروسه خیلی وقت‌گیر داشت پیش می‌رفت، افزود: ما اعتراضاتی به برنامه زمان‌بندی داشتیم، در نهایت جلسه از سوی معاونت عمرانی استانداری لرستان دراین‌رابطه برگزار شد.

شیخی، تصریح کرد: در این جلسه معاون عمرانی استانداری اعلام کردند که با شرایط امروز باید آورده هر مددجوی کمیته امداد یک میلیارد تومان باشد، اگر این مبلغ را نتوانند تأمین کنند، پروژه عملاً پیش نمی‌رود و درست هم می‌گفتند، با شرایط اقتصادی امروز، وضعیت همین است.

مددجویان مجبور به انصراف شدند

وی بیان داشت: ما مجدد جلسه برگزار کردیم، در نهایت از بین ۱۱۲ نفر مددجوی متقاضی مسکن ملی در استان فعلاً ۳۶ نفر اعلام آمادگی کرده‌اند که پول پرداخت کنند.

بقیه واحدها به متقاضیان دیگر واگذار شود که پروژه نخوابد مدیرکل کمیته امداد لرستان در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه اینها احتمالاً سهم آورده را بیاورند، گفت: ما ۱۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بابت ساخت واحدهای مسکن ملی ۱۱۲ نفر به اداره کل راه و شهرسازی پرداخت کرده‌ایم، گفته‌ایم که بقیه واحدها به متقاضیان دیگر واگذار شود که پروژه نخوابد، الان چهارطبقه هم پروژه پیش رفته است، منتها راه و شهرسازی آن پول اضافه‌ای که ما داشته‌ایم را طی یک فرایندی به ما برگرداند.

شیخی، تأکید کرد: ما باید این پول را بگیریم و آن را صرف ساخت‌وسازهای دیگری که در دست‌ساخت دارم هزینه کنیم.

اگر تسهیلات بانکی پرداخت می‌شد مردم الان در خانه‌هایشان بودند

مهدی مجیدی معاون عمرانی استانداری لرستان نیز دراین‌رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن از سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در کل کشور شروع شده است، متأسفانه در استان لرستان شاهد وقفه در احداث این واحدها از سال‌ها قبل بوده‌ایم.

با وام ۵۵۰ میلیون‌تومانی که دولت می‌دهد، حداقل مردم هم باید یک میلیارد آورده داشته باشند تا صاحب یک سرپناه شوند وی با بیان اینکه تنها ۵۰ درصد از متقاضیان نهضت ملی مسکن در لرستان به تسهیلات بانکی متصل شده‌اند، افزود: اگر سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این تسهیلات وصل می‌شد، مردم الان زیر سقف رفته بودند و در خانه‌های خود بودند.

معاون عمرانی استانداری لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه سیاست دولت این بود که با ۴۰۰ میلیون تومان وام و ۴۰۰ میلیون تومان آورده خود مردم، آنها صاحب‌خانه شوند، گفت: الان چون زمان گذشته، به تورم خورده‌ایم، مصالح گران شده است، با وام ۵۵۰ میلیون‌تومانی که دولت می‌دهد، حداقل مردم هم باید یک میلیارد آورده داشته باشند تا صاحب یک سرپناه شوند.

پروژه صرفاً دارد با آورده متقاضی جلو می‌رود

مجیدی، بیان داشت: یک میلیارد تومان هم دیگر مسکن حمایتی نیست، در جلسه قبل شورای مسکن خود مدیرکل کمیته امداد اعلام کرد که حدود ۷۰ درصد از متقاضیان من انصراف داده‌اند، چون نمی‌توانند رقم را تأمین کنند.

اگر این تسهیلات دو یا سه سال پیش‌پرداخت می‌شد، خیلی بهتر می‌توانستیم کار را ادامه دهیم وی در ادامه سخنان خود، گفت: ممکن است بتوانند ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان را پرداخت کنند، اما یک‌مرتبه پرداخت یک میلیارد تومان برایشان یک عدد سنگین است.

معاون عمرانی استانداری لرستان با تأکید بر اینکه در تلاش هستیم که این ۵۰ درصد از متقاضیان که هنوز به بانک متصل نشده‌اند، به سیستم بانکی وصلی کنیم، چون پروژه صرفاً دارد با آورده متقاضی جلو می‌رود، بیان داشت: مردم دارند پول می‌دهند، اگر این تسهیلات دو یا سه سال پیش‌پرداخت می‌شد، خیلی بهتر می‌توانستیم کار را ادامه دهیم.

مجیدی، گفت: امیدواریم با پیگیری‌های مدیرکل راه و شهرسازی و همچنین تأکید شورای مسکن، بانک‌ها را پای‌کار بیاوریم.

صادقانه به مردم بگوییم تا تصمیم بگیرند!

وی با بیان اینکه مردم چند سال پیش به این امید که می‌گفتند با ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان صاحب‌خانه می‌شوند، اعتماد کردند و الان به تورم خورده‌ایم، گفت: اعتقاد من این است که همین‌الان صادقانه به مردم بگوییم که چه اتفاقی رخ‌داده تا تصمیم بگیرند.

چون پروژه‌ها طولانی شده، تورم هم مقداری زیاد شده، زیان‌ده شده‌اند معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه پروژه به پول نیاز دارد که بالا برود، عنوان کرد: دهک پایین و مستمری‌بگیر که نتواند پول بدهد، پروژه را متوقف می‌کند و هزینه‌های پروژه به افراد خوش‌حساب و کسی که طلا و ماشین خود را فروخته تحمیل می‌شود.

مجیدی، گفت: چون پروژه‌ها طولانی شده، تورم هم مقداری زیاد شده، زیان‌ده شده‌اند.

آنهایی که پول نیاورده‌اند، «خیلی خوش‌شانس» هستند!

وی گفت: نهضت ملی مسکن در لرستان به یک معادله چند مجهوله تبدیل شده است، این شرایط البته برای ۱۰ هزار واحدی است که تأمین زمین شده‌اند، آنهایی که زمین برایشان تأمین نشده «خوش به حالشان»، چون پولی هم نداده‌اند.

معاون عمرانی استانداری لرستان، افزود: الان ۱۰ هزارتایی که پول آورده‌اند، منابع آورده‌اند، طلا فروخته‌اند، سه سال است که پیشرفت پروژه‌هایشان روی فونداسیون و سقف اول هست، اتفاقاً آنهایی که پول نیاورده‌اند، «خیلی خوش‌شانس» هستند. استان لرستان هم به‌خاطر شرایط توپوگرافی جز استان‌های کم زمین است، تأمین زمین‌کار سختی است.

بنابراین گزارش، بررسی روند اجرای «نهضت ملی مسکن» در استان لرستان نشان می‌دهد این طرح باوجود اهداف بلندمدت و تأثیرگذاری که در تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد دارد، در عمل با موانع متعددی از جمله افزایش نجومی هزینه‌های ساخت، تأخیر و امتناع بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و کندی پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها روبرو شده است.

این چالش‌ها نه‌تنها زمان‌بندی تحقق طرح را با اختلال مواجه کرده، بلکه اعتماد عمومی را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است، به نظر می‌رسد بدون بازنگری جدی در شیوه‌های تأمین مالی، شفاف‌سازی فرایندها و تسریع در اجرا، دستیابی به اهداف اولیه این نهضت در لرستان دور از دسترس خواهد بود، آینده مسکن در این استان نیازمند عزمی جدی و راهبردهای عملیاتی است تا آرزوی دیرینه بسیاری از خانواده‌ها به واقعیتی پایدار تبدیل شود.