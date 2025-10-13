به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی امروز دوشنبه در نشست با خبرگزاریها در سخنانی با اشاره به تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه لرستان از سوی مدیریت ارشد استان و تهیه برش شهرستانی آن، اظهار داشت: ۵۳ پروژه پیشران و ۲۰۰ پروژه اولویتدار در استان در این راستا پیشبینیشده است.
لزوم توسعه زیرساختهای گردشگری در لرستان
وی با بیان اینکه در کنار این پروژههای پیشران، ۱۴ شاخص دیگر از سوی حوزه عمرانی وزارت کشور برای استان در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: بهزودی نتیجه این شاخصها در استان از سوی وزارت کشور اعلام میشود.
معاون عمرانی استانداری لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره فعالیت ۵۰ کارگروه ذیل معاونت عمرانی، افزود: در کنار پروژههای عمرانی، برخی از کارهای ما از نوع پیگیری است، کمیسیون ماده پنج، کارگروه امور زیربنایی و … از جمله این پیگیریها است.
مجیدی با اشاره موضوع ثبت جهانی دره خرمآباد و لزوم توسعه زیرساختهای گردشگری در لرستان، گفت: باید از ظرفیت ثبت جهانی برای توسعه حوزه گردشگری استان استفاده کنیم.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه احداث هتلهای پنجستاره و صدور پروانه رایگان برای آنها با همکاری شهرداری و شورای شهر در دستور کار قرار گرفته است، عنوان کرد: توسعه عدالت آموزشی و نهضت مدرسهسازی یکی دیگر از برنامههای در دستور کار برای جمعآوری مدارس کانکسی است که لرستان یکی از استانهای مطرح در اجرای این طرح در کشور بوده است.
ایجاد ۷۱۷ نیروگاه خورشیدی خانگی در لرستان
معاون عمرانی استانداری لرستان، بیان داشت: ۷۰ مدرسه سنگی در استان داریم که تا سال آینده جمعآوری خواهند شد، الان ۱۶ مورد از آنها شروع شده است.
مجیدی در ادامه سخنان خود با اشاره به ناترازی انرژی و موضوع احداث نیروگاههای خورشیدی در استان، گفت: حدود ۷۱۷ نیروگاه خورشیدی خانگی در استان داریم که با محوریت نهادهای حمایتی در لرستان راهاندازی شدهاند. بیشترین این تعداد در شهرستان سلسله ایجاد شدهاند.
وی ادامه داد: در یک روستا (چغاگرگ) در شهرستان الیگودرز ۹۰ خانوار دارای نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی هستند. نصف این روستا دارای پنل خورشیدی هستند.
پروژه نهضت ملی مسکن صرفاً با آورده مردم در حال اجرا است
معاون عمرانی استانداری لرستان در ادامه با اشاره ایجاد ۱۰ نیروگاه چند مگاواتی علاوه بر این نیروگاههای خورشیدی خانگی در استان، تصریح کرد: در لرستان طی سالهای گذشته شاهد وقفه در اجرای نهضت ملی مسکن بودیم، تنها ۵۰ درصد واحدها به بانکها برای دریافت تسهیلات بانکی متصل شدهاند.
مجیدی، عنوان کرد: پروژه نهضت ملی مسکن صرفاً با آورده مردم در حال اجرا است، برخی از متقاضیان کمیته امداد به دلیل بالارفتن هزینههای ساخت و تورم از داشتن این واحدهای نهضت ملی مسکن انصراف دادهاند.
استخدام ۱۱۸ نفر در دهیاریهای لرستان
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به سفر وزیر میراثفرهنگی و نیرو به لرستان و دستاوردهای این سفرها، گفت: اصلاح ضوابط شهرسازی در شهر خرمآباد یکی دیگر اقدامات صورتگرفته بوده، کسانی که در این حوزه دغدغه دارند اگر نقطهنظراتی دراینرابطه دارند، اعلام کنند.
معاون عمرانی استانداری لرستان، بیان داشت: بهزودی ۱۱۸ نفر در دهیاریهای استان استخدام خواهند شد.
