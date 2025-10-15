فتحی: نمایشگاه عکس «نگاه» در موزه شهرداری اردبیل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام فتحی صبح چهارشنبه در حاشیه نمایشگاه نگاه اظهار کرد: نمایشگاه «نگاه» با هدف ارائه و معرفی ظرفیتهای هنری در حوزه عکاسی و نیز تقویت نگاه خلاقانه به طبیعت و زندگی روزمره برگزار شده است. در این نمایشگاه، ۴۱ اثر از هنرمند گرانقدر، غلامحسین شکرانیمقدم به نمایش درآمده است که هر یک از آثار، بیانگر نگاهی ویژه به مفاهیم انسانی و زیباییهای محیط پیرامون است.
وی افزود: برگزاری اینگونه رویدادها در موزه شهرداری فرصتی ارزشمند برای گسترش ارتباط مستقیم شهروندان با هنر معاصر و حمایت از هنرمندان فعال در عرصههای بصری است.
مدیر موزه شهرداری اردبیل ادامه داد: نمایشگاه عکس «نگاه» تا ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ در محل موزه شهرداری دایر است و علاقهمندان میتوانند همهروزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ از آثار این مجموعه بازدید کنند.
فتحی در پایان از شهروندان و دوستداران هنر دعوت کرد تا با حضور در این رویداد هنری، از نزدیک با آثار بهنمایشدرآمده و فضای خلاقانه نمایشگاه آشنا شوند.
