نمایشگاه انفرادی آثار برگزیده مهدی بشیرزاده در مشگین شهر افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه انفرادی آثار برگزیده مهدی بشیرزاده با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل در مجتمع فرهنگی هنری اندیشه مشگینشهر افتتاح افتتاح شد.
این رویداد هنری به همت انجمن هنرهای تجسمی مشگینشهر و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان برگزار شد و در آئین گشایش آن جمعی از مسئولان استانی و شهرستان، هنرمندان و علاقهمندان حضور داشتند.
نمایشگاه «فراتر از کلمات» شامل منتخبی از آثار برگزیده طراح و گرافیست بینالمللی مهدی بشیرزاده است که در جشنوارهها و رویدادهای معتبر ملی و بینالمللی موفق به کسب مقامهای برتر شدهاند. آثار بشیرزاده با بهرهگیری از زبان تصویری خلاقانه، کاریکاتور و گرافیک مفهومی، علاوه بر بازتاب موضوعات اجتماعی و فرهنگی، ارزشهای دفاع مقدس را نیز به تصویر میکشند. نگاه نوآورانه و سبک متمایز هنرمند، این مجموعه را به یکی از برجستهترین رویدادهای هنری منطقه تبدیل کرده و توجه هنرمندان و علاقهمندان هنرهای تجسمی را به خود جلب کرده است.
افتتاحیه با استقبال گسترده هنرمندان و علاقهمندان هنرهای تجسمی همراه بود و بازدیدکنندگان فرصت داشتند با هنرمند درباره تکنیکها، پیام آثار و تجربیات بینالمللی او گفتوگو کنند.
گفتنی است: این نمایشگاه از ۳۰ شهریور تا ۵ مهرماه در مجتمع فرهنگی هنری اندیشه مشگینشهر دایر است و همهروزه پذیرای بازدید عموم علاقهمندان خواهد بود.
