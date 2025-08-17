رشد ۱۲ درصدی اجرای طرح هادی در روستاهای لاهیجان

به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی عصر یکشنبه در جلسه بررسی پروژههای عمران روستایی شهرستان لاهیجان که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با ارائه گزارشی از اقدامات بنیاد مسکن در حوزه توسعه روستایی اظهار کرد: شاخص اجرای طرح هادی در روستاهای لاهیجان در ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۳۹ درصد بود که این رقم اکنون به ۵۱ درصد رسیده و نشان دهنده روند مطلوب در اجرای پروژههای توسعه روستایی است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان با اشاره به افزایش ۱۲ درصدی شاخص اجرای طرح هادی در روستاهای شهرستان لاهیجان طی چهار سال گذشتهبر ضرورت بهروزرسانی طرحها تاکید کرد و افزود: بیش از ۱۰۰ روستای شهرستان لاهیجان نیازمند بازنگری در طرحهای هادی هستند و بنیاد مسکن پیگیریهای لازم برای تأمین اعتبارات و انجام مراحل فنی این بازنگریها را در دستور کار دارد.
توسعه زیرساختها، کلید ارتقای کیفیت زندگی روستایی
«علیرضا مسچیان» فرماندار شهرستان لاهیجان با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای روستایی گفت: توسعه پایدار و متوازن روستاها نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی مردم دارد و بنیاد مسکن باید با همکاری دستگاههای مرتبط برنامههای هدفمند و عملیاتی را در این حوزه اجرا کند.
وی افزود: از مهمترین چالشهای روستاهای لاهیجان، ضعف در زیرسازی معابر و کمبود اعتبارات است که باید با برنامهریزی منسجم و تخصیص منابع مالی کافی برطرف شود.
مسچیان بر تسریع در روند بازنگری طرحهای هادی تأکید کرد و گفت: این طرحها زمینهساز رونق اقتصادی و اجتماعی در روستاها هستند و باید به عنوان اولویت در دستور کار قرار گیرند.
وی همچنین بر ضرورت همافزایی و تعامل سازنده میان بنیاد مسکن، دستگاههای اجرایی و نماینده مردم در مجلس تأکید و افزود: حمایت مستمر و همکاری مشترک کلید موفقیت در تحقق اهداف عمران روستایی است.
ظرفیتهای بالقوه روستاها با زیرساخت مناسب شکوفا میشود
«سلمان زارع» نماینده مردم شهرستانهای لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از تلاشهای بنیاد مسکن و مسئولان شهرستان، بیان داشت: روستاهای لاهیجان ظرفیتهای بالقوه فراوانی دارند که با تقویت زیرساختهای عمرانی و اجتماعی میتوان به توسعه پایدار و اشتغالزایی در این مناطق دست یافت.
وی ادامه داد: دستگاههای اجرایی به ویژه بنیاد مسکن باید با سرعت بیشتری زمینه زیرسازی معابر را فراهم کنند تا مشکلات اصلی روستاها هر چه سریعتر مرتفع شود.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل با اشاره به عزم قوی مجلس شورای اسلامی برای حمایت از پروژههای عمران روستایی گفت: پیگیری مستمر برای تأمین اعتبارات و تسهیل روند اجرایی پروژهها ادامه خواهد داشت.
