۵۴۴ واحد از طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان در زنجان تحویل داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجهای با بیان اینکه از تحویل ۵۴۴ واحد از طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان در سطح شهرهای استان خبر داد و گفت: بنیاد مسکن با نگاه عدالتمحور، در مسیر تحقق اهداف بلندمدت در حوزه مسکن گام برداشته است.
وی افزود: تاکنون از پروژههای طرح نهضت ملی مسکن در استان زنجان، ۱۶ واحدی صائین قلعه ،۵۴ واحدی خرمدره ،۷۲ واحدی خرمدره، ۹۸ واحدی فاز ۱ هیدج و ۳۰۴ واحد نیز از پروژه ۳۶۸ واحدی گلشهر به متقاضیان تحویل داده شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: ۱۲۷۱ واحد مسکونی پروژههای طرح نهضت ملی مسکن شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت به شیوه بنیاد ساخت و ۶۲۲ واحد مسکونی نیز به شیوه گروه ساخت در حال احداث است.
وی تحویل زمین به ۵۵۰ نفر از متقاضیان نهضت ملی مسکن در قالب گروه ساخت در سطح شهرهای استان، واگذاری ۳۶ واحد مسکن اقشار کم در به متقاضیان واجد شرایط، شروع عملیات احداث ۳۴۰ واحد مسکن اقشار کم درآمد در سطح شهرهای استان را از برخی اقدامات حوزه مسکن شهری دانست و گفت: یکی از محورهای اصلی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، پایبندی به اصول فنی و رعایت استانداردهای لازم در حوزه ساختوساز است، این موضوع نه تنها تضمینکننده دوام و ایمنی ساختمانهاست، بلکه نشاندهنده رویکرد حرفهای و مسئولانه این نهاد در قبال حقوق متقاضیان مسکن نیز میباشد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان سرمایه گذاری در حوزه مسکن را، مسیری برای رونق تولید دانست و افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اجرای سیاستهای کلان در حوزه ساختوساز، گامهای ویژهای در جهت رشد تولید مسکن و ایجاد توازن در عرضه و تقاضا برداشته است، این نهاد انقلابی با تکیه بر سرمایهگذاری هدفمند، بهرهگیری از تکنولوژیهای نوین ساخت و استفاده از ظرفیت بخشهای مختلف، تلاش میکند تا روند اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن را تسریع و کیفیت ساخت را ارتقا دهد.
خواجهای تاکید کرد: اقدامات بنیاد مسکن در این زمینه، علاوه بر پاسخگویی به نیاز اقشار مختلف جامعه، موجب رونق اقتصادی، اشتغالزایی پایدار و تحرک در صنایع مرتبط با ساختوساز شده است. بنیاد با نگاه عدالتمحور، توسعه متوازن شهری و روستایی را سرلوحه کار خود قرار داده و در مسیر تحقق اهداف بلندمدت در حوزه مسکن گام برمیدارد.
