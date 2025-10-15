به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز آمار ایران، بررسی نتایج طرح "گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور" در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد:

الف- شهر تهران

در سال ۱۴۰۳، تعداد ۵۷۲۳۱ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث بنا از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته ۷.۱ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ها ۷.۷ واحد بوده است.

تعداد ۷۴۵۷ پروانه‌ی احداث بنا توسط شهرداری تهران در سال ۱۴۰۳ صادرشده است که نسبت به سال گذشته ۰.۶ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث بنا صادرشده از سوی شهرداری تهران در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۰۱۰۰ هزار مترمربع بوده است که نسبت به سال گذشته ۵.۹ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود ۱۳۵۴ مترمربع بوده است.

ب- کل نقاط شهری کشور

در سال ۱۴۰۳، تعداد ۵۲۲۸۲۵ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث بنا از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته ۸.۶ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث بنا ۳.۷ واحد بوده است‌.

تعداد ۱۴۲۵۵۴ پروانه‌ی احداث بنا توسط شهرداری‌های کشور در سال ۱۴۰۳ صادرشده است که نسبت به سال گذشته ۳.۲ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث بنا در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۳۲۶۷ هزار مترمربع بوده است که نسبت به سال گذشته ۸.۵ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۶۵۴ مترمربع بوده است.