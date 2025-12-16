به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج طرح «گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور» در فصل تابستان از سوی مرکز آمار ایران سال ۱۴۰۴ منتشر شد.

بررسی نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در فصل تابستان سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد:

الف- شهر تهران

در تابستان سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۳۱۵۲ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث بنا از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ۱۹.۱ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۱.۱ درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث بنا ۸.۹ واحد بوده است.

تعداد ۱۴۸۲ پروانه‌ی احداث بنا توسط شهرداری تهران در تابستان ۱۴۰۴ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ۱۱.۳ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۵.۴ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث بنا صادرشده از سوی شهرداری تهران در تابستان ۱۴۰۴ بالغ بر ۲۳۷۶ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۲۸.۳ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۹.۸ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی ۱۶۰۳ مترمربع بوده است.

ب- کل نقاط شهری کشور

در تابستان سال ۱۴۰۴، تعداد ۸۲۱۹۹ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث بنا از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ۲۴.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۷.۹ درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث بنا ۳.۷ واحد بوده است‌.

تعداد ۲۲۴۱۴ پروانه‌ی احداث بنا توسط شهرداری‌های کشور در تابستان ۱۴۰۴ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ۲۳.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۳۲.۲ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث بنا در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۱۷۴۲۶ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۱۱.۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۵.۰ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۷۷۷ مترمربع بوده است.