افزایش ۲۵ درصدی صدور پروانه‌ ساختمانی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در فصل زمستان سال ۱۴۰۳ که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، نشان می‌دهد که در شهر تهران ۱۶ هزار و ۷۳۶ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث بنا از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ٢٥ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۷.۸ درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث بنا ۸.۲ واحد بوده است.

تعداد ۲۰۵۱ پروانه احداث بنا توسط شهرداری تهران در زمستان ۱۴۰۳ صادرشده که نسبت به فصل گذشته ۱۵.۴ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲.۷ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث بنا صادرشده از سوی شهرداری تهران در زمستان ۱۴۰۳ بالغ بر ۳۰۳۰ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۲۷.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۸.۵ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره مورد بررسی ۱۴۷۷ مترمربع بوده است.

همچنین در زمستان سال گذشته در کل نقاط شهری کشور، تعداد ۱۶۴ هزار و ۸۹۲ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث بنا از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده که نسبت به فصل گذشته ۵۲.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۷.۳ درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث بنا ۴.۱ واحد بوده است.

تعداد ۴۰ هزار و ۵۹۴ پروانه احداث بنا توسط شهرداری‌های کشور در زمستان ۱۴۰۳ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ۳۱.۱ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۰.۹ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث بنا در زمستان ۱۴۰۳ حدود ۲۹ هزار و ۵۰۹ مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۵۰.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۷.۴ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۷۲۷ مترمربع بوده است.