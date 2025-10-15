دعوت مردم به «سنندج» برای برگزاری بزرگترین رویداد قرآنی کشور + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، شهر سنندج این روزها رنگ و بوی قرآن گرفته است؛ جایی که قرار است چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران با حضور برترین قاریان، حافظان و فعالان قرآنی کشور برگزار شود.

به گفته مسئولان، این دوره از مسابقات با هدف گسترش معارف الهی، تقویت انس با قرآن و تجلیل از نخبگان قرآنی در فضایی معنوی و صمیمی برگزار خواهد شد.

بر این اساس سنندج، دیار فرهنگ و وحدت، میزبان آئین شکوه ایمان است؛ جایی که صدای دلنشین تلاوت آیات الهی بار دیگر دل‌های مشتاقان را به نور و آرامش پیوند می‌زند.

در ادامه تیزر چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم تقدیم مخاطبان می‌شود: