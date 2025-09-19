آزمون بخش معارفی مسابقات قرآن اوقاف استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون کتبی بخش معارفی چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم همزمان با سراسر کشور در استان تهران برگزار شد.

این مرحله با همکاری ادارات کل اوقاف و امور خیریه استان‌ها برگزار شد و منتخبان این مرحله از مسابقات در رشته‌های معارفی در صورت کسب حدنصاب لازم مطابق با شیوه‌نامه فنی و اجرایی مسابقات به مرحله مقدماتیِ‌سراسری که به صورت مجازی و برخط به همت مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه برپا می‌شود، راه پیدا خواهند کرد.

مسابقات معارفی در چهار مرحله شهرستانی، استانی، مقدماتی سراسری (مصاحبه / مجازی) و نهایی (کتبی و شفاهی) و در رشته‌های معارف قرآن کریم، معارف نهج‌البلاغه و معارف صحیفه سجادیه برپا می‌شود.

مرحله نهایی رشته‌های معارفی مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه هر ساله به میزبانی شهر قم برگزار می‌شود، در این مرحله که آذرماه سال جاری اجرا خواهد شد، شرکت‌کنندگان علاوه بر آزمون کتبی در بخش شفاهی نیز پاسخگوی سوالات داوران هستند.

بخش ترجمه عمومی رشته معارفی مسابقات صرفاً در یک مرحله و در سطح شهرستان‌ها برگزار شده و نفرات برتر و اهدای جوایز در همان مرحله انجام می‌شود.

مرحله نهایی این دوره از مسابقات به جز رشته‌های معارفی به میزبانی شهر سنندج برگزار می‌شود