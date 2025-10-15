حصاری: ۷۵۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی قاچاق در شیروان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ مهدی حصاری گفت: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و اشراف مأموران پلیس، یک انبار مخفی نگهداری کود شیمیایی قاچاق در شهرستان شیروان شناسایی شد.

وی افزود: در بازرسی از این انبار، مقدار ۷ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی قاچاق به ارزش تقریبی ۲۴ میلیارد و ۶۳۰ میلیون ریال کشف و ضبط شد.

سرهنگ حصاری از دستگیری یک متهم در این عملیات خبر داد و گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده است.

این مقام انتظامی تأکید کرد: پلیس با تمام توان در مسیر مقابله با پدیده قاچاق کالا و حفظ امنیت اقتصادی جامعه تلاش می‌کند و از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۰۰ به پلیس اطلاع دهند.