۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۹

حصاری: ۷۵۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی قاچاق در شیروان کشف شد

شیروان– رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان شمالی از کشف ۷۵۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی قاچاق به ارزش بیش از ۲۴ میلیارد ریال در یک انبار مخفی در شهرستان شیروان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ مهدی حصاری گفت: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و اشراف مأموران پلیس، یک انبار مخفی نگهداری کود شیمیایی قاچاق در شهرستان شیروان شناسایی شد.

وی افزود: در بازرسی از این انبار، مقدار ۷ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی قاچاق به ارزش تقریبی ۲۴ میلیارد و ۶۳۰ میلیون ریال کشف و ضبط شد.

سرهنگ حصاری از دستگیری یک متهم در این عملیات خبر داد و گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده است.

این مقام انتظامی تأکید کرد: پلیس با تمام توان در مسیر مقابله با پدیده قاچاق کالا و حفظ امنیت اقتصادی جامعه تلاش می‌کند و از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۰۰ به پلیس اطلاع دهند.

