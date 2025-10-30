حصاری: ۲ تن برنج احتکارشده در بجنورد کشف و انبار پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه سرهنگ مهدی حصاری اظهار کرد: در پی رصدهای اطلاعاتی و گزارشهای مردمی مبنی بر احتکار و نگهداری غیرمجاز برنج در سطح شهرستان بجنورد، موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از انجام بررسیهای میدانی و اطمینان از صحت موضوع، انبار مورد نظر را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی از آن بازرسی کردند که طی این عملیات ۲۱۰۰ کیلوگرم برنج فاقد مجوز قانونی کشف و ضبط شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان شمالی ارزش تقریبی محموله کشفشده را بیش از سه میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
سرهنگ حصاری همچنین از تداوم نظارت پلیس بر بازار و انبارها خبر داد و بیان کرد: همکاری مردم با پلیس در گزارش هرگونه احتکار و فعالیت غیرقانونی، نقش مهمی در تنظیم بازار و تأمین امنیت اقتصادی دارد.
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