پلیس شیروان ۲ فروشنده شربت تریاک را دستگیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ سید سعید عزیزی اعلام کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فروش مواد مخدر در سایت دیوار، موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی مخفیگاه متهمان و هماهنگی با مرجع قضایی، در یک عملیات ضربتی ۲ نفر از فروشندگان شربت تریاک را دستگیر کردند. در بازرسی از محل، مقدار ۲۵۰۰ سی‌سی شربت تریاک کشف شد.

سرهنگ عزیزی تصریح کرد: متهمان جهت طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر عوامل توزیع ادامه دارد.

وی با تأکید بر استمرار طرح‌های برخورد با سوداگران مرگ، از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با مواد مخدر را از طریق تماس با پلیس گزارش کنند تا برخورد قانونی انجام شود