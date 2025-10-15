  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۱

سرهنگ عزیزی: توزیع‌کنندگان مواد مخدر در شیروان دستگیر شدند

سرهنگ عزیزی: توزیع‌کنندگان مواد مخدر در شیروان دستگیر شدند

بجنورد- فرمانده انتظامی شیروان گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشراف اطلاعاتی، عاملین توزیع مواد را دستگیر و بیش از نیم کیلوگرم مواد مخدر از آنان کشف کردند.

سرهنگ سید سعید عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شیروان با اشراف اطلاعاتی و در پی رصد فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر، موفق به شناسایی و دستگیری دو نفر از عاملان توزیع مواد شدند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهمان و یک دستگاه خودروی پراید، مقدار ۲۴۱ گرم مواد مخدر صنعتی، ۲۸۰ گرم هروئین و هزار سی‌سی شربت غیرمجاز کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان خاطرنشان کرد: در این عملیات همچنین ۱۰ معتاد متجاهر از سطح شهر جمع‌آوری و برای درمان و بازپروری به مراکز مربوطه منتقل شدند.

سرهنگ عزیزی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با توزیع مواد مخدر، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد خبر 6623790

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها