سرهنگ سید سعید عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شیروان با اشراف اطلاعاتی و در پی رصد فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر، موفق به شناسایی و دستگیری دو نفر از عاملان توزیع مواد شدند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهمان و یک دستگاه خودروی پراید، مقدار ۲۴۱ گرم مواد مخدر صنعتی، ۲۸۰ گرم هروئین و هزار سی‌سی شربت غیرمجاز کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان خاطرنشان کرد: در این عملیات همچنین ۱۰ معتاد متجاهر از سطح شهر جمع‌آوری و برای درمان و بازپروری به مراکز مربوطه منتقل شدند.

سرهنگ عزیزی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با توزیع مواد مخدر، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.