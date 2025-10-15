به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در نشست معاونان پژوهش و فناوری دستگاههای اجرایی که با محوریت بحث و تبادل نظر پیرامون اجرای برنامههای هفته پژوهش و فناوری برگزارشد، دکتر صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم و رئیس ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری، گزارشی از هفته پژوهش و فناوری سال گذشته ارائه و برنامههای امسال ستاد ملی را در سال ۱۴۰۴ تبیین کرد.
در ادامه دکتر پاکزاد دبیر نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی، درباره هفتمین دوره نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا) اظهار داشت: اهداف این نمایشگاه عبارتند از شبکهسازی، تجاری سازی و حمایت از نوآوری.
وی افزود: در ششمین دوره برگزاری نمایشگاه تستا ۴۰ سازمان شرکت داشتند، بیش از یکصد جلسه برگزار شد، ۶۰۰۰ نیازمندی فناورانه ارائه و ۱۲ رویداد معکوس برگزار شد و قراردادهایی نیز منعقد شد و انتظار میرود در سال جاری، توانمندیها ارائه شود، صنعت، پاسخگوی نیازمندیها باشد و شرکتها و صنایع بهطور مؤثر حضور پیدا کنند.
دکتر پاکزاد تاکید کرد: تستا وظیفه همرسانی عرضه و تقاضا را دارد؛ کارگزار مربوطه رابطه تنگاتنگی با دانشگاهها، پارکهای علم و فناوری و شرکتها دارد و نیازمندیهای دستگاههای اجرایی را در نمایشگاه در نظر میگیرد و قبل از همرسانی، نیازها جمعآوری میشود، لذا اکثر تفاهمنامههای منعقد شده در ایام نمایشگاه به واسطه همرسانی است.
دکتر ملکپور دبیر نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار نیز از دستهبندی موضوعی دستاوردهای حوزه فناوری و نوآوری در نمایشگاه امسال و تلاش دبیرخانه نمایشگاه برای جذابتر کردن غرفه رونمایی با ارائه طراحیهای صنعتی برگزیده خبر داد.
وی گفت: در بحث فنبازار، حضور انجمنهای سرمایهگذاری خطرپذیر را خواهیم داشت و فضای B۲B و امضای توافق بین شرکتهای دانشبنیان و فناور و شرکتهای صنعتی را شاهد خواهیم بود.
معاونین پژوهشی دستگاههای اجرایی حاضر در این نشست، آمادگی ستاد دستگاه اجرایی خود برای برگزاری برنامههای هفته پژوهش و فناوری را اعلام کرده و اظهار داشتند که هماهنگی مقتضی برای برگزاری رویداد توسط واحدهای استانی و ادارات و مراکز کل آنها در سراسر کشور انجام میشود.
همچنین پیشنهادهایی در رابطه با استفاده از ظرفیتهای دستگاهها و همیاری در برگزاری بهتر نمایشگاه تستا و فنبازار توسط حاضرین بیان شد.
گفتنی است: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف ترویج فرهنگ پژوهش و فناوری در سطح ملی و ارتقاء جایگاه فعالان این حوزه، همهساله مراسمی تحت عنوان «هفته پژوهش و فناوری» در آذرماه برگزار میکند. در همین راستا، بیستوششمین دوره این مراسم در سطح استانی (از تاریخ ۱ تا ۲۰ آذرماه) و ملی (از تاریخ ۲۲ تا ۲۸ آذرماه سال جاری) برگزار خواهد شد.
همچنین «نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار» با هدف ارائه آخرین یافتههای فناورانه دستگاههای اجرایی، دانشگاهها، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد و شرکتهای دانشبنیان در حوزههای مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، دارو و سلامت و نیز «هفتمین نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی» با هدف شناسایی نیازهای پژوهشی و فناورانه، بسترسازی برای تجاریسازی یافتهها و فناوریهای توسعهیافته و ایجاد ارتباط مؤثر میان بخشهای عرضه و تقاضای فناوری کشور، از تاریخ ۲۲ تا ۲۵ آذرماه، همزمان با نمایشگاه «تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته ایرانساخت» برگزار خواهد شد.
