رونمایی از پروژه ملی «اپراتوری سلامت الکترونیک» در نمایشگاه ایپاس ۲۰۲۵

به گزارش خبرنگار مهر؛ تفاهمنامه راهبردی طراحی و پیادهسازی «اپراتوری سلامت الکترونیک» امروز در نمایشگاه بینالمللی ایپاس ۲۰۲۵ میان مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت (مافا) و مؤسسه بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (بنیاد تعاون فراجا) به امضا رسید.
ماهیت و اهمیت اپراتوری سلامت الکترونیک
این طرح ملی در حقیقت ایجاد یک «زیرساخت یکپارچه و امن مبادله اطلاعات سلامت» است و میتوان اهمیت آن را به نقش «شبکه ملی اطلاعات» یا «اپراتورهای تلفن همراه» در حوزه ارتباطات تشبیه کرد، با این تفاوت که محوریت آن «دادههای سلامت» شهروندان است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته، هدف اصلی این اپراتوری، شامل موارد زیر میشود.
- با اجرای پروژه ملی «اپراتوری سلامت الکترونیک»، اطلاعات سلامت هر شهروند از مراکز درمانی مختلف، شامل بیمارستانها، کلینیکها، آزمایشگاهها و داروخانهها، به صورت یکپارچه و مطمئن در دسترس قرار میگیرد.
- این طرح ارائه خدمات درمانی الکترونیک، شامل نوبتگیری، مشاوره از راه دور و نسخهنویسی الکترونیک را تسهیل میکند.
- پروژه مذکور از دادههای حساس سلامت شهروندان با بالاترین استانداردهای امنیتی محافظت میکند.
- اپراتوری سلامت الکترونیک بستری برای فعالیت شرکتهای دانشبنیان و استارتآپهای حوزه فناوری سلامت فراهم میآورد
سیدرضا مظهری، رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، با بیان این که این طرح تحقق یک الزام قانونی از برنامه هفتم توسعه به شمار میرود، تأکید کرد: «اپراتوری سلامت، تنها یک پروژه فناورانه نیست؛ یک «تحول حکمرانی» در حوزه سلامت دیجیتال است. ما با این طرح، از حالت سامانههای جزیرهای و پراکنده خارج شده و به سمت یک اکوسیستم یکپارچه، امن و قابل اعتماد حرکت میکنیم. انتخاب نمایشگاه ایپاس برای امضای این تفاهمنامه نیز پیام واضحی دارد: ما به توانمندیهای داخلی و بخش خصوصی باور داریم.»
محمدقاسم ناظر، مدیرعامل بنیاد تعاون فراجا نیز با اشاره به نقش بیبدیل این نهاد در ارائه خدمات امن و حساس در گذشته، گفت: «اعتماد وزارت بهداشت به ما، مسئولیت بزرگی است. ما در بنیاد تعاون فراجا با بهرهگیری از تجربیات موفق در مدیریت سامانههای بلادرنگ و پرتراکنش، متعهدیم زیرساختی امن، پایدار و مقیاسپذیر برای سلامت دیجیتال ایرانیان بسازیم. حضور ما در ایپاس ۲۰۲۵ نیز تأکیدی است بر اینکه این پروژه، یک طرح «مردمی» و در خدمت آحاد جامعه خواهد بود.»
چشمانداز پروژه «اپراتوری سلامت الکترونیک» برای مردم
به عقیده کارشناسان، شهروندان با اجرایی شدن این طرح میتوانند انتظار داشته باشند:
- سامانه یکپارچه پرونده الکترونیک سلامت که تاریخچه پزشکی آنها را در سراسر کشور ثبت میکند
- کاهش چشمگیر مراجعات حضوری و توسعه خدمات پزشکی از راه دور
- افزایش دقت و سرعت تشخیص پزشکی با دسترسی سابقه کامل بیمار
- امنیت و حریم خصوصی بالا برای اطلاعات حساس سلامتیشان
غرفه بنیاد تعاون فراجا در نمایشگاه ایپاس ۲۰۲۵، تا پایان برگزاری این نمایشگاه، میزبان متخصصان، سرمایهگذاران و شهروندانی است که مایلند با جزئیات بیشتر این پروژه ملی آشنا شوند.
