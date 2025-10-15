علی علیپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، از دو برابر شدن صادرات شرکت سینیره کهگیلویه و بویراحمد در سال گذشته به کشورهای اروپایی خبر داد و گفت: صادرات محصولات این شرکت از ۷۸۰ هزار دلار در سال ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دلار در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
وی با اشاره به هدفگذاری صادرات دو میلیون دلاری در سال جاری، اظهار کرد: تاکنون یک میلیون و ۱۰۰ هزار دلار محصول از گمرک استان صادر شده است.
مدیر اجرایی شرکت دانشبنیان سینره به بازارهای هدف این شرکت اشاره کرد و ادامه داد: با استفاده از روشهایی مانند استقرار دفتر و بازاریابان محلی و فروش شبکهای، موفق به ایجاد بازار پایدار و ثابتی در کردستان عراق شدهایم. همچنین صادرات موردی به ارمنستان داشتهایم و همکاری با روسیه را نیز آغاز کردهایم.
علیپور با بیان اینکه محصولات این شرکت مطابق با استانداردهای اروپایی است و صادراتی را به قلب اروپا در لندن انجام دادند، ابراز کرد: برای ورود به فروشگاههای زنجیرهای بینالمللی در خلیج فارس یا اروپا، نیازمند زیرساختهای قویتر در استان هستیم.
وی مهمترین مشکلات تولیدکنندگان برای حضور در بازارهای بینالمللی را مشکلات اقتصادی داخلی مانند تورم و کمبود نقدینگی، مشکلات زیرساختی حوزه صادرات، هزینههای سرسامآور حملونقل، محرومیت از خطوط ریلی، فرآیندهای پیچیده مجوزها و مشکل اینترنت و نبود شبکه فیبرنوری عنوان کرد.
مدیر اجرایی شرکت دانشبنیان سینره یاسوج با تقدیر از نقش پارک علم و فناوری استان، اظهار امیدواری کرد که بتوانند از ظرفیتهای کامل این پارک که نمونه مشابه آن در خراسان برای حدود نه هزار نفر اشتغالزایی مستقیم کرده است، استفاده شود.
