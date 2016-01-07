برند۶محصول جدید شرکت طبیعت زنده یاسوج رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر شرکت سینره پیش از ظهر پنجشنبه در این همایش گفت: شرکت سینره به عنوان بخش کوچکی از جامعه تولید کشور در راستای تولید محصولات آرایشی که یکی از پرمصرف ترین محصولات کشور هستند، به منظور عمل به منویات مقام معظم رهبری و توسعه اقتصاد مقاومتی جامعه عمل پوشانده است.

وی با اشاره به اینکه کشور ایران جزء پنج کشور اول مصرف کننده لوازم آرایشی و بهداشتی در دنیاست، افزود: صنعت تولید لوازم آرایشی و بهداشتی یک صنعت پنهانی است اما ضریب اشتغال زایی و ارزش افزوده آن بسیار بالاست.

قربانی با بیان اینکه در دهه های گذشته در کشور در زمینه ایجاد برند ضعیف عمل شده بود، اظهار داشت: اما در دهه اخیر برای معرفی جایگاه برند سمینارها و کنفرانس های متعددی در کشور برگزار شد.

وی برند را عاملی برای بقای یک شرکت و دستیابی به بازار دانست و یادآور شد: برند یک محصول نیست بلکه منبع آن محصول است و به تنهایی می تواند نقش بسزایی از سهم بازار برای یک شرکت داشته باشد.

مدیر شرکت سینره با بیان اینکه از دو سال پیش قدم هایی در این زمینه برداشته شده است، تصریح کرد: علاوه بر برند سینره که توانست جایگاه خود را در بازار پیدا کند، با همکاری شرکت زربند، نام زربند به عنوان یک برند در نظر گرفته شده و مکمل های غذایی تولید شد.

قربانی همچنین به برند جدید شرکت طبیعت زنده یعنی «این لی» اشاره داشت و بیان کرد: این برند به معنای «خاتم کاری» است و علت انتخاب این نام این است که خاتم کاری ابزاری است که به زیبایی می انجامد.

وی توانمند سازی نیروها و انتقال دانش را از مهمترین اهداف شرکت طبیعت زنده عنوان و اضافه کرد: برند «این لی» در حال معرفی در سطح استانهای کشور است.

مدیر شرکت طبیعت زنده با بیان اینکه با تولید محصولات این برند در ابتدا حدود ۱۰۰ نفر به کار مشغول شدند، گفت: در صورتی که این برند بتواند حدود ۵۰ درصد از سهم سینره را در بازار به دست آورد به طور قطع میزان اشتغال زایی آن دو تا سه برابر خواهد شد.

قربانی همچنین از رونمایی از برند شوینده ها و مکمل های غذایی این شرکت در آینده ای نزدیک خبر داد.

وی با تأکید بر اهمیت معرفی برند «این لی» توسط مسئولان، افزود: معرفی برندهای صنعتی می تواند یکی از راه های توسعه کشور باشد.

وی با بیان اینکه پیش از این، برند سینره به دلیل کیفیت بالا توانست علاوه بر بازار داخلی، به قلب اروپا نفوذ کند، عنوان کرد: امیدواریم در سال های آینده بتوانیم در بحث صادرات این محصولات گام های خوبی برداریم.

قربانی استفاده از مواد اولیه داخلی را از مهمترین اهداف شرکت طبیعت زنده دانست و تصریح کرد: ۴۰ درصد از بیس های گیاهی شرکت طبیعت زنده از مواد اولیه داخلی است.

وی اظهار امیدواری کرد: با برداشته شدن تحریم ها بتوان در زمینه ورود دانش و تکنولوژی تولید محصولات آرایشی و بهداشتی گام های استواری برداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این همایش از شش نوع محصول آرایشی شرکت طبیعت زنده با برند «INLAY» در رنگ های مختلف رونمایی شد.