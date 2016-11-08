۲۸۰۰شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری پیش از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی نقش شرکت های دانش بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی که با حضور استاندار کهگیلویه وبویراحمد ومسؤلین استانی در اتاق بازرگانی یاسوج برگزار شد، افزود: ارائه سبد تسهیلات به شرکت های دانش بنیان از جمله برنامه های این معاونت برای توسعه وتشویق فناوران، شرکت های دانش بنیان وطرح های فناورانه است.

وی همچنین به اهمیت تغییر صادرات به سمت صادرات دانش بنیان وتجاری سازی اشاره کرد واظهار داشت: صادرات محصولات به صورت خام بهره وری مناسب ندارد.

معاون علمی وفناوری رییس جمهوری گفت: اقتصاد مقاومتی وتوجه به درون گرایی و برون زایی از عوامل مهمی است که می طلبد برای توسعه استان ها بر اساس ظرفیت های داخلی مورد توجه قرار گیرد.

ستاری همچنین اظهار کرد: نبود پارک علم وفناوری در این استان به عنوان یک ضعف است وباید یک اراده داخلی برای فعال کردن این پارک وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت فرهنگ کارآفرینی ونهادینه کردن آن در استان ابراز داشت: استفاده از ظرفیت ها وپتانسیل های کهگیلویه وبویراحمد به عنوان یک نقطه قوت می تواند به شکوفایی وتوسعه استان منجر شود.

وی همچنین با بیان اینکه ظرفیت گیاهان دارویی کهگیلویه وبویراحمد از تمام اروپا بیشتر است، افزود: یکی از بالاترین پتانسیل های توسعه این استان بخش کشاورزی وپویا کردن ظرفیت های آن است.

معاون علمی وپژوهشی ریاست جمهوری گفت: ظرفیت ها وپتانسیل های فوق العاده ذاتی این استان در بخش های مختلف با اراده تغییر در داخل استان شکوفا می شود.

ستاری با اشاره به وجود ۵۷هزار دانشجو در این استان که بیش از هشت هزار نفر از آنها در مقطع تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل اند، عنوان داشت: این تعداد دانشجو خود پتانسیلی برای استان محسوب می شوند.

وی افزود: تعداد کم شرکت های دانش بنیان و نبود پارک علم وفناوری از مشکلات موجود وبارز این استان است.

ستاری با بیان اینکه سفر رییس جمهور به کهگیلویه وبویراحمد مصوبات بسیار خوبی داشت، گفت: بهبود زیرساخت ها و تکمیل پروژه ها از مصوبات خوب سفر هیئت دولت به استان بود که امید است ازاین فرصت به بهترین نحو استفاده شود.