فرزند ۲ شهید جنگ ۱۲ روزه پس از ۱۲۲ روز از کما خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تک فرزند شهید «سید اصغر هاشمی تبار» و شهیده «طاهره طاهری» پس از ۱۱۲ به هوش آمده و با خبر از شهادت پدر و مادرش شد.

فهیمه، دانشجوی ممتاز دانشگاه شریف و بازمانده حملات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، پس از ۱۱۲ روز تحمل مجروحیت‌های شدید در بستر بیمارستان و دست و پنجه نرم کردن با مرگ، سرانجام متوجه شهادت پدر و مادرش، شهید هسته‌ای سیداصغر هاشمی‌تبار و همسر شهیده‌اش طاهره طاهری شد.

فهیمه که هنوز توانایی حرکت و صحبت کردن ندارد، زیر لب پیام قدرتمند خود را منتقل کرد: «پدر و مادرم آرزویشان شهادت بوده. به آرزویشان رسیده‌اند.»

گفتنی است؛ شهید «هاشمی تبار سید اصغر هاشمی تبار» دانشمند هسته‌ای که توسط دشمن شناسایی شده بود و طی حمله پهپاد به ماشین انها همراه همسرش «طاهره طاهری» به شهادت رسیدند و تنها فرزندشان با جراحات بسیار در کما به سر می‌برد.