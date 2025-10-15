به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، در خصوص شیوه جدید ارائه کالابرگ گفت: در این خصوص بحث‌های مختلفی در سازمان برنامه با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم.

وی‌افزود: برای اینکه بشود قیمت کالا را ثابت نگه داشت برخلاف دفعات قبل که وقتی دولت منابع را در اختیار ما می‌گذاشت و چند روز بعد از شروع به توضیح کالابرگ می‌کردیم، باید این موضوع در یک فاصله دو ماهه صورت بگیرد تا برای خرید کالاها سفارش لازم را ارائه کنیم و از آن طریق بتوانیم قیمت کالاها را ثابت نگه داریم.

میدری بیان کرد: ما در وزارت خانه مجری سیاست‌ها هستیم. اگر منابع لازم تأمین شود و هر ماه به ما تعلق گیرد برای هر ماه به مردم، کالا برگ خواهیم داد و و می‌توانیم هر ماهه این کار را اجرا کنیم اما بستگی به سازمان برنامه دارد تا منابع لازم را به این کار اختصاص دهد.

وی ادامه داد: اینکه حالا طرحی که گروهی از هم در دولت موافق آن است و هم در مجلس این است که ارز ترجیحی برای وارد کنندگان را به مصرف کننده انتقال دهیم و از این طریق در واقع هر موقع بشود، کالا برگ را توزیع کنیم. البته یارانه نقدی حذف نخواهد شد.

در حال تکمیل