قالیباف: دولت به دنبال اجرای نحوه جدید اعطای کالابرگ از آبان ماه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۲۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در خصوص استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور گفت: این موضوع در جلسه سران قوا مطرح شده و همه مقدمات فراهم شده است که دولت در آبان ماه، قانون کالابرگ الکترونیک را به این صورت که کالا ارائه شود، اجرا کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین دولت به طور جدی در حال دنبال کردن موضوع حذف سه دهک درآمدی بالا از دریافت یارانه است