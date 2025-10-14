  1. سیاست
  2. مجلس
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۹

قالیباف: دولت به دنبال اجرای نحوه جدید اعطای کالابرگ از آبان ماه است

رئیس مجلس اعلام کرد: همه مقدمات فراهم شده است که دولت در آبان ماه، قانون کالابرگ الکترونیک را به این صورت که کالا ارائه شود، اجرا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۲۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در خصوص استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور گفت: این موضوع در جلسه سران قوا مطرح شده و همه مقدمات فراهم شده است که دولت در آبان ماه، قانون کالابرگ الکترونیک را به این صورت که کالا ارائه شود، اجرا کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین دولت به طور جدی در حال دنبال کردن موضوع حذف سه دهک درآمدی بالا از دریافت یارانه است

کد خبر 6621712
زهرا علیدادی

