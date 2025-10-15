  1. استانها
سعیدی فرد: توجه به روایت مقاومت و فداکاری‌های بانوان احساس می‌شود

ارومیه - رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان غربی گفت: توجه به روایت مقاومت و فداکاری های بانوان امروزه بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی سعیدی فرد روز چهارشنبه در محفل شعر بزرگداشت بانوان مقاومت عنوان «چکامه های مقاومت» با حضور جمعی از بانوان برگزار شد، اظهار کرد: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که بانوان آن سرآمد و پیرو مکتبی هستیم که زنان آن مانند حضرت زینب (س) و حضرت فاطمه (س) اسوه و سردمدار مقاومت هستند.

وی ادامه داد: استان آذربایجان غربی مجاهدان زن و مرد فراوانی دارد که بایستی در کنار توجه به واژه کلان مقاومت در عرصه ملی با اجرای برنامه‌های مختلف آنها را در قالب الگوهای بومی مطرح و معرفی کنیم که در این راستا حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در نظر دارد که «مریم جهانگیری» را به عنوان یک شاعره اندیشمند ضد صهیونیست و آزادمنش معرفی کند.

«چکامه های مقاومت» محفل ادبی بود که با همکاری و مشارکت اداره کل تبلیغات اسلامی و حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با شعرخوانی تعدادی از بانوان شاعر شهرستان ارومیه و تجلیل از بانوان هنرمند در حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان غربی برگزار شد.

