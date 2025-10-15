به گزارش خبرگزاری مهر، هادی سعیدی فرد روز چهارشنبه در محفل شعر بزرگداشت بانوان مقاومت عنوان «چکامه های مقاومت» با حضور جمعی از بانوان برگزار شد، اظهار کرد: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که بانوان آن سرآمد و پیرو مکتبی هستیم که زنان آن مانند حضرت زینب (س) و حضرت فاطمه (س) اسوه و سردمدار مقاومت هستند.

وی ادامه داد: استان آذربایجان غربی مجاهدان زن و مرد فراوانی دارد که بایستی در کنار توجه به واژه کلان مقاومت در عرصه ملی با اجرای برنامه‌های مختلف آنها را در قالب الگوهای بومی مطرح و معرفی کنیم که در این راستا حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در نظر دارد که «مریم جهانگیری» را به عنوان یک شاعره اندیشمند ضد صهیونیست و آزادمنش معرفی کند.

«چکامه های مقاومت» محفل ادبی بود که با همکاری و مشارکت اداره کل تبلیغات اسلامی و حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با شعرخوانی تعدادی از بانوان شاعر شهرستان ارومیه و تجلیل از بانوان هنرمند در حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان غربی برگزار شد.