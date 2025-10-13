به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه منطقهای تولید پوستر با موضوع شهید «یحیی سنوار» با حضور هنرمندان غرب کشور به میزبانی حوزه هنری لرستان برگزار میشود.
این کارگاه روز سهشنبه هفته جاری رأس ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه در سالن جلسات حوزه هنری لرستان برگزار میشود.
خرمآباد - کارگاه منطقهای تولید پوستر با موضوع شهید «یحیی سنوار» به میزبانی حوزه هنری لرستان برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه منطقهای تولید پوستر با موضوع شهید «یحیی سنوار» با حضور هنرمندان غرب کشور به میزبانی حوزه هنری لرستان برگزار میشود.
این کارگاه روز سهشنبه هفته جاری رأس ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه در سالن جلسات حوزه هنری لرستان برگزار میشود.
نظر شما