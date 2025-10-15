به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی بعد از ظهر چهارشنبه در دیداری با مسئولان نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، به اهمیت معنوی زیارت، پایبندی به وصایای شهدا و مسئولیت‌های خطیر فرهنگی نهادهای متولی حوزه ایثار و شهادت پرداخت.

امام جمعه قم با تأکید بر اینکه زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها نباید صرفاً به یک مناسبت تشریفاتی یا ابراز عاطفه محدود شود، اظهار داشت که زیارت حقیقی باید با نگاهی ژرف به وظایف دینی و برنامه‌های عملی همراه باشد.

به گفته آیت‌الله سعیدی، ابراز محبت به اهل بیت علیهم‌السلام باید همواره با عمل صالح و تعهد قلبی توأم باشد تا اثرگذار باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع شفاعت اهل بیت علیهم‌السلام اشاره کرد و افزود: شفاعت اهل بیت زمانی نصیب انسان می‌شود که فرد با کار نیک و اعمال صالح، به محضر ایشان وارد شود و زمینه آن را فراهم کند. این مسئله نشان‌دهنده اهمیت جدی تلاش برای اصلاح نفس و انجام امور خیر در زندگی فردی و اجتماعی است.

تولیت حرم مطهر بانوی کرامت سپس به اهمیت پیگیری وصایای شهدا پرداخت و خطاب به مسئولان بنیاد شهید تأکید کرد: خدمت به خانواده‌های معظم شهدا از کارهای بسیار ارزشمند و لازم است، اما نباید توجه به وصیت شهدا در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی نهادهای ایثار و شهادت مغفول بماند و باید محورهای اصلی وصایای شهدا شناسایی و دسته‌بندی شود تا به صورت علمی و هدفمند در فعالیت‌های فرهنگی به کار گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: شهدا با نهایت اخلاص و فداکاری، مهم‌ترین اندیشه‌ها و آرمان‌های خود را در وصیت‌نامه‌هایشان ثبت کرده‌اند و این اسناد باید با دقت و حساسیت بررسی شوند تا راه و منش آن‌ها برای نسل‌های آینده زنده و راهگشا باقی بماند.

آیت‌الله سعیدی تأکید کرد: استمرار راه شهدا بدون بهره‌گیری از وصیت‌نامه‌هایشان امکان‌پذیر نیست.

تولیت حرم مطهر حضرت معصومه (س) به نمونه‌هایی از وصایای بزرگانی همچون شهید مطهری، شهید محلاتی و شهید سعیدی اشاره کرد و افزود: این وصایای ارزشمند قابلیت تفسیر و تحلیل دارند و می‌توانند به عنوان منابعی مهم برای آموزش، هدایت و تقویت باورهای دینی و انقلابی مورد استفاده قرار گیرند.

وی در ادامه یادآور شد: شهدا جان خود را در راه خدا، حفاظت از کشور، نظام اسلامی و رفاه مردم فدا کردند و از این رو قدردانی از آن‌ها و خانواده‌های گرامی‌شان، وظیفه‌ای الهی و انسانی است که باید با تمام توان و جدیت انجام شود.

آیت‌الله سعیدی در پایان خطاب به مسئولان بنیاد شهید توصیه کرد: در مواجهه با خانواده‌های شهدا، با زبان نرم، صبر و توکل به خدا رفتار کنند و برای انجام این مسئولیت خطیر از درگاه الهی مدد و یاری طلب نمایند تا بتوانند خدمت‌رسانی شایسته و تأثیرگذاری را به انجام برسانند.