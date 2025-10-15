توضیحات سلیمی درباره جزئیات بودجه مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی، گفت: درباره بودجه مجلس نکاتی را برای شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی عرض می‌کنم؛ ابتدا باید گفت که میزان بودجه‌ای که برای مجلس اعلام شده با آنچه در قانون و لایحه بودجه درج شده، کاملاً متفاوت است و این ارقام واقعی نیستند.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی مانند سایر دستگاه‌های اجرایی کشور، شامل چند ردیف بودجه است که از جمله آنها بودجه عمرانی، هزینه‌ای، جاری و تملک دارایی‌ها است؛ بنابراین برای قضاوت صحیح باید مجموع این بخش‌ها به صورت جامع بررسی شود تا برداشت نادرست برای مخاطبان به وجود نیاید.

نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: همه مطلع هستند که دیوان محاسبات کشور به طور مستمر و دائمی بر بودجه مجلس نظارت دارد و دفتر نظارتی نیز به صورت لحظه‌ای هزینه‌ها و تخصیص‌ها را پیگیری می‌کند.

سلیمی با اشاره به اینکه امسال سال انتخابات است، یادآور شد: بخشی از بودجه مجلس به مأموریت‌های نظارتی و همچنین برگزاری انتخابات شوراها اختصاص یافته است، بنابراین ضروری است که این بخش از سایر هزینه‌ها تفکیک شود تا هیچ ابهامی برای افکار عمومی باقی نماند.

وی ادامه داد: از دوره‌های گذشته، ساخت ساختمان‌های جدید و دفاتر نمایندگان آغاز شده و هزینه‌ها و بدهی‌های ناشی از این پروژه‌ها به سال جاری منتقل شده است؛ بخش زیادی از هزینه‌های امسال مربوط به این پروژه‌های نیمه‌تمام است که در گزارش‌های منتشر شده به آنها اشاره نشده است.