به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفریان صبح چهارشنبه در نشست تخصصی رویدادهای دانشگاه شهرکرد با اشاره به مأموریت‌های بنیاد ملی علم ایران اظهار داشت: این بنیاد با سه مأموریت اصلی شامل توسعه مرزهای دانش، حل مسائل کشور از طریق پژوهش، و ترویج عمومی علم فعالیت می‌کند.

وی افزود: در راستای این مأموریت‌ها، برنامه‌ها و فراخوان‌های متنوعی برای اعضای هیئت علمی، دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسا دکتری طراحی شده است. یکی از برنامه‌های نوآورانه بنیاد، حمایت هدفمند از دانشجویان دکتری و محققان پسا دکتری است تا بتوانند در کشور باقی بمانند و مسیر حرفه‌ای خود را در دانشگاه‌ها یا شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه دهند.

جعفریان درباره جزئیات این حمایت‌ها گفت: برای دانشجویان دکتری، دوره‌ای دو ساله در نظر گرفته شده که طی آن، فرد می‌تواند در کنار استاد راهنما در آزمایشگاه فعالیت کند و معادل ۵۰ درصد حقوق استادیار پایه یک را دریافت نماید. این حمایت پس از تصویب پروپوزال و با هدف تقویت زیرساخت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: نرخ پذیرش در این برنامه بالای ۵۰ درصد است؛ به‌طوری‌که از هر دو پیشنهاد، یک مورد به تصویب می‌رسد. همچنین در مصوبه جدید بنیاد، مدت حمایت از پژوهشگران پسا دکتری از یک سال به دو سال افزایش یافته و میزان پرداختی نیز به ۸۰ درصد حقوق استادیار پایه یک ارتقا یافته است.

معاون پژوهشی و فناوری کشور در پاسخ به پرسشی درباره آمار طرح‌های مصوب در سال جاری گفت: نرخ تصویب کلی طرح‌ها در بنیاد حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد است. به‌عبارت دیگر، از هر سه طرح ارسالی، یک مورد به تصویب می‌رسد. در سال ۱۴۰۳ حدود ۵ هزار طرح به بنیاد ارسال شده و با توجه به روند افزایشی، پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۶ تا ۷ هزار طرح برسد.

جعفریان در پایان با تأکید بر شفافیت عملکرد بنیاد ملی علم ایران خاطرنشان کرد: تمامی اطلاعات مربوط به طرح‌ها و روند ارزیابی آن‌ها از طریق سامانه دیتا به‌صورت عمومی منتشر می‌شود و این شفافیت، اعتماد جامعه علمی را تقویت کرده است.