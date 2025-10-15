اجرای آزمایشی نظام جامع آموزشی در ۶ مدرسه علمیه خراسان

حجتالاسلام مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نظام جامع آموزشی که فعالیت فاخر و جامع در بستههای دهگانه دارد، تصویب شده و در سال تحصیلی جاری در ۶ مدرسه علمیه در حال اجرا است.
وی از توجه به سنتهای اصیل حوزه در این نظام جامع خبر داد و گفت: در این نظام جامع مباحثه از قالب توصیه به الزام تبدیل شده و در متن درسی تعریف شده است.
به گفته معاون علمی حوزه علمیه خراسان، این طرح در سال تحصیلی آینده در تعداد بیشتری از مدارس علمیه خراسان اجرا میشود.
حجتالاسلام رضایی از برگزاری جلسه «بررسی و تحلیل نظام جامع آموزشی، مستندسازی تصمیمها و مسیر اجرایی، و تعیین اولویتها و شاخصهای پایش» خبر داد و گفت: برای حفظ انگیزه و جهت گیری علمی طلاب تلاش میشود آموزش نظری به سمت آموزش مهارتی و کاربردی حرکت کند.
وی با بیان اینکه این نظام آموزشی شامل ۱۵ مؤلفه کلان است، افزود: نظام پذیرش، خدمات آموزشی، تربیت استاد، ارتباط با مؤسسات علمی، برنامهریزی درسی متناسب با مقاطع، تدوین نظام مشوقها، ثبت حضور فعال اساتید و… از جمله مؤلفههای این طرح است.
نظر شما