ضرورت ایجاد همدلی و ارتقای سطح کیفی مدارس علمیه

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین حمید ملکی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه هماندیشی مدیران مدارس علمیه استان قم که در سالن جلسات حضرت امیرالمؤمنین (ع) مدرسه عالی دارالشفاء برگزار شد، با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، بر ضرورت همکاری و همدلی میان مدیران مدارس تاکید کرد و بیان داشت که با همت و تعامل سازنده میتوان گامهای مؤثری در جهت بهبود وضعیت آموزشی برداشت.
قائممقام مدیر حوزه علمیه قم به تفاوت امکانات و شرایط مدارس در نقاط مختلف کشور اشاره کرد و گفت: در کلانشهرها مانند تهران، مدارس از امکانات بیشتر و توقعات بالاتری برخوردارند، اما در شهرها و مناطق کوچکتر شرایط متفاوت است، بنابراین باید با مدیریت صحیح و تجمیع امکانات، کیفیت آموزشی مدارس در سراسر کشور به سطح مطلوبی ارتقا یابد تا هیچ مدرسهای در حد متوسط باقی نماند.
حجتالاسلام ملکی یادآور شد: جلسات متعددی با مدیران مدارس برگزار شده و در این جلسات بر ضرورت ارتقای شاخصهای آموزشی، اخلاقی و فرهنگی تاکید شده است و تلاش بر این است تا فضای آموزشی مدارس امن، اخلاقمدار و پرنشاط باشد تا طلبهها بتوانند در محیطی مناسب رشد و تعالی پیدا کنند.
وی همچنین بر اهمیت حضور فعال طلبهها در برنامههای آموزشی و اخلاقی تأکید کرد و گفت که در سال تحصیلی جدید باید زمینه حضور مؤثر و پویا در این برنامهها فراهم شود و تقویت کار گروهی میان مدارس نیز از دیگر محورهای مورد توجه این نشست بود تا مدارس بتوانند با همکاری یکدیگر در مسیر ارتقای کیفیت گام بردارند.
قائممقام مدیر حوزه علمیه قم از مدیران مدارس خواست تا با ارائه راهکارهای عملی و همفکری، به رفع چالشها و ارتقای فرصتهای موجود کمک کنند و حوزههای علمیه همیشه در کنار مدیران و طلبهها خواهد بود و پشتیبانی لازم را برای تحقق اهداف آموزشی فراهم خواهد کرد.
حجتالاسلام ملکی به مدارس کمتر توسعه یافته نیز اشاره کرد و اظهار کرد: برخی مدارس هنوز به سطح مطلوب نرسیدهاند و باید با برنامهریزی دقیق و نظارت مستمر، کیفیت آنها بهبود یابد و این موضوع شامل مدارس دیپلمه و سایر مراکز آموزشی مرتبط نیز میشود و مدیریت مدارس باید به گونهای باشد که طلبهها در محیطی سالم، امن و همراه با نشاط اخلاقی به رشد و تربیت بپردازند.
در ادامه، قائممقام مدیر حوزه علمیه قم از مدیران خواست که تمامی مشکلات، دغدغهها و پیشنهادات خود را به صورت شفاف مطرح کنند تا با بررسی دقیق، موانع برطرف شده و برنامههای اجرایی با کیفیت بالاتری پیادهسازی شود و شفافیت و همکاری کلید موفقیت در ارتقای سطح مدارس خواهد بود.
