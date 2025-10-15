به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ابدال چگنی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وصول چند فقره پرونده کلاهبرداری تحت عنوان خریدوفروش طلاجات و رسید ساز جعلی و انتقال غیرمجاز وجه از حساب غیر جهت خرید طلاجات در سطح شهرستان خرم‌آباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی کلاهبردار را شناسایی و در طی عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش دستگیر که در تحقیقات پلیس تا کنون به ۱۵ فقره کلاهبرداری تحت عنوان خریدوفروش طلاجات و رسید جعلی به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در سطح شهرستان خرم‌آباد اعتراف کرده است.

جانشین انتظامی لرستان با بیان اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده است، گفت: شهروندان مواظب باشند در اجرای معاملات قبل از هر چیز بایستی از صحت معامله اطمینان حاصل نمایند و تا از واریز وجوه به‌حساب خود اطمینان کامل حاصل ننموده از تحویل اجناس با خریداران خودداری کنند.