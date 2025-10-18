تحول ورزش همگانی با «ماوا»؛ نزدیکترین ایستگاه ورزش به خانه شما کجاست؟

به گزارش خبرنگار مهر، ورزش نه‌تنها ابزاری برای نشاط و تندرستی بلکه یکی از ارکان اصلی سلامت جسم و روان جامعه است. در دنیای امروز که سبک زندگی ماشینی و کم‌تحرکی به یکی از چالش‌های مهم سلامت عمومی تبدیل شده ترویج ورزش همگانی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

انجام فعالیت‌های بدنی منظم و در دسترس می‌تواند بدون نیاز به هزینه‌های زیاد یا تجهیزات پیچیده در حفظ سلامت بدن، کاهش استرس، افزایش انرژی و ارتقای کیفیت زندگی نقش چشمگیری داشته باشد.

ورزش همگانی به دلیل سادگی و فراگیری یکی از مؤثرترین راه‌های مشارکت مردم در جریان سلامت‌محور جامعه است؛ ورزشی که در پارک‌ها، میادین و فضاهای عمومی جریان دارد و همه گروه‌های سنی را دربر می‌گیرد.

در همین راستا فدراسیون ورزش‌های همگانی به‌عنوان نهاد متولی توسعه این فرهنگ طی سال‌های اخیر گام‌های مؤثری برای گسترش مشارکت مردمی در ورزش برداشته است. این فدراسیون مأموریت ویژه‌ای دارد تا ورزش را از محیط‌های خاص و سالن‌های بسته به بطن زندگی مردم بیاورد و امکان ورزش کردن را برای همه فراهم کند.

یکی از برنامه‌های موفق این فدراسیون در سال‌های اخیر طرح «گامیران» بود؛ طرحی ملی که با هدف تشویق مردم به پیاده‌روی و افزایش تحرک روزانه اجرا شد. «گامیران» با استقبال گسترده اقشار مختلف جامعه روبه‌رو شد و توانست در مدت کوتاهی نقش مؤثری در ایجاد انگیزه برای فعالیت بدنی ایفا کند. مشارکت بالا، استقبال خانواده‌ها و حضور فعال اقشار مختلف در این طرح نشان داد که مردم اگر مسیر ورزش را ساده و دسترس‌پذیر ببینند با اشتیاق از آن استقبال خواهند کرد.

اکنون فدراسیون ورزش‌های همگانی با تکیه بر تجربه‌های موفق گذشته و در راستای تسهیل فعالیت‌های مردمی گامی بزرگ‌تر برداشته و طرح ملی «ماوا» را کلید زده است. این طرح که با هدف توسعه، ساماندهی و یکپارچه‌سازی فعالیت‌های ورزشی همگانی در سراسر کشور طراحی و راه‌اندازی شده گامی مهم در مسیر دیجیتالی‌سازی خدمات ورزشی و هوشمندسازی ارتباط میان مردم، مربیان و مدیران ورزشی به شمار می‌رود.

سامانه «ماوا» به عنوان مرجع رسمی فدراسیون ورزش‌های همگانی بستری نوین بر پایه فناوری و هوش مصنوعی است که امکان ثبت، معرفی و مدیریت ایستگاه‌های ورزشی، مربیان و ورزشکاران را در سطح ملی فراهم می‌آورد. در واقع «ماوا» حلقه ارتباطی میان مردم و نهادهای متولی ورزش همگانی است و تلاش می‌کند تا با استفاده از فناوری مسیر مشارکت عمومی در ورزش را کوتاه‌تر و آسان‌تر کند.

در این سامانه هر کاربر می‌تواند بر اساس نقش خود از خدمات مختلف بهره‌مند شود. برای مثال ورزشکاران می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه ایستگاه‌های ورزشی فعال در شهر و استان خود را جست‌وجو کنند، در برنامه‌های متنوع ورزشی شرکت کرده و کارت عضویت رسمی دریافت کنند.

مربیان ورزشی نیز امکان ثبت‌نام، معرفی سوابق، فعالیت در ایستگاه‌های ورزشی و تعامل مستقیم با هیئت‌های استانی را خواهند داشت. هیئت‌های استانی ورزش‌های همگانی می‌توانند از طریق پنل مدیریتی سامانه، اطلاعات مربوط به ایستگاه‌ها، مربیان و ورزشکاران را مدیریت کنند و از وضعیت فعالیت‌های ورزشی در سطح استان خود گزارش‌های دقیق و به‌روزی دریافت نمایند.

به این ترتیب «ماوا» نه‌تنها موجب شفافیت و انسجام اطلاعاتی در حوزه ورزش همگانی می‌شود بلکه با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع بستر مناسبی برای برنامه‌ریزی هدفمند، ارزیابی عملکرد و تصمیم‌گیری‌های کلان در سطح ملی فراهم می‌کند.

از سوی دیگر این سامانه با هدف دسترسی آسان مردم به امکانات ورزشی طراحی شده است. کاربران می‌توانند با چند کلیک ساده نزدیک‌ترین ایستگاه ورزشی به محل سکونت خود را پیدا کنند، از زمان‌بندی برنامه‌ها مطلع شوند و در کلاس‌ها یا رویدادهای ورزشی ثبت‌نام کنند. این ویژگی‌ها موجب شده تا «ماوا» به ابزاری کارآمد برای افزایش مشارکت مردمی در ورزش تبدیل شود و گامی مؤثر در راستای تحقق شعار «ورزش برای همه» باشد.

راه‌اندازی این سامانه را می‌توان نمونه‌ای از حرکت فدراسیون ورزش‌های همگانی به سمت تحول دیجیتال در حوزه ورزش کشور دانست. استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در مدیریت داده‌ها و ارتباطات علاوه بر کاهش هزینه‌ها و اتلاف منابع باعث ارتقای کیفیت خدمات و سهولت دسترسی عموم مردم به فعالیت‌های ورزشی می‌شود.

در نهایت می‌توان گفت طرح «ماوا» پاسخی هوشمندانه به نیاز جامعه امروز است؛ جامعه‌ای که هم به تحرک و نشاط نیاز دارد و هم به ابزارهای دیجیتالی و سریع. این طرح نه‌تنها به ساماندهی و گسترش ورزش همگانی کمک می‌کند بلکه با ایجاد ارتباطی شفاف میان مردم، مربیان و مدیران ورزشی می‌تواند الگوی موفقی برای توسعه سلامت محور در کشور باشد.

فدراسیون ورزش‌های همگانی با اجرای طرح‌هایی چون «گامیران» و «ماوا» نشان داده است که توسعه ورزش مردمی را نه در شعار بلکه در عمل دنبال می‌کند و در مسیر ساختن جامعه‌ای پویا، سالم و باانرژی گام برمی‌دارد.