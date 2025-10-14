به گزارش خبرگزاری مهر، هادی سبزواری با اشاره به برگزاری همایش بزرگ ورزش صبحگاهی در همدان اظهار کرد: همایش ورزش صبحگاهی همدان پنجشنبه ۲۴ مهر با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری برگزار و از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود بیش از سه‌هزار ورزشکار در این گردهمایی حضور یابند؛ رقمی که در دوره‌های پیشین نیز با استقبال چشمگیر ورزش‌دوستان همراه بوده است.

سبزواری خاطرنشان کرد: این همایش از ساعت ۷:۳۰ صبح در مجموعه ورزشی شهرداری همدان واقع در خیابان مهدیه، ۱۸ متری بهنامجو برگزار می‌شود.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان همدان با اشاره به پوشش مستقیم این برنامه از شبکه سه سیما در قالب برنامه «صبح و نشاط» عنوان کرد: شبکه استانی همدان نیز هم‌زمان این رویداد را گزارش خواهد کرد.

وی ضمن دعوت از عموم مردم برای حضور پرشور در این همایش گفت: معاونت ورزشی شهرداری همدان با برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت مربیان مجرب، شرایط برگزاری منظم و باکیفیت این رویداد را فراهم کرده است.

وی یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۵۰ برنامه فرهنگی و ورزشی متنوع توسط هیئت ورزش‌های همگانی در شهرستان‌های استان همدان برگزار شده است.