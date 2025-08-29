خلیلی: ۷ دستگاه در زمینه ترویج ورزش همگانی تکلیف دارند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های همگانی، علی خلیلی در مجمع سالیانه هیئت ورزش همگانی استان کرمانشاه، با بیان اینکه سرانه فعالیت بدنی مردم ایران کم است اظهار کرد: باید با آگاهی بخشی به مردم کاری کنیم که سواد بدنی آنها را افزایش دهیم. مردم باید بدانند که باید ورزش کنند و اگر ورزش کنند چه اتفاقات مثبتی در زندگی آنها رخ می‌دهد و به مرور ورزش را به عنوان یک نیاز در زندگی‌شان حس کنند. فدراسیون ورزش همگانی آگاهی بخشی به مردم را از طریق تولید محتوا، رویداد سازی و کمک گرفتن از رسانه‌ها آغاز کرده است.

وی ادامه داد: یکی از رویدادهایی که از سال گذشته آغاز کردیم و مورد استقبال قرار گرفت، طرح گامیران بود. امسال نیز در کنار تداوم طرح گامیران، طرح مأوا را هم اجرایی می‌کنیم که این طرح نیز مانند گامیران یک اپلیکیشن بر پایه هوش مصنوعی است که اطلاعاتی مانند نزدیک‌ترین ایستگاه‌های ورزش صبحگاهی و عصرگاهی به محل زندگی فرد، بروز ترین اطلاعات ورزشی دنیا و مشاوره ورزشی را در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌دهد.

خلیلی در ادامه با بیان اینکه برای توسعه ورزش همگانی سایر دستگاه‌ها نیز باید پای کار بیایند، اعلام کرد: مجموعاً هفت دستگاه شامل دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، نیروهای مسلح، بهداشت و درمان، وزارت کشور، شهرداری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه تکلیف دارند. باید کاری کنیم که فعالیت بدنی مردم افزایش پیدا کند تا یک سبک زندگی سالم بین مردم ما رواج یابد.

رئیس فدراسیون ورزش همگانی در ادامه با اشاره به لزوم حمایت فدراسیون‌ها از هیأت‌های استانی، اظهار کرد: تمام فدراسیون‌ها باید ۱۰ درصد از اعتباراتی که دریافت می‌کنند را به هیأت‌های استانی بدهند. برخی از فدراسیون‌ها حتی یک ریال هم به هیأت‌های استانی کمک نمی‌کنند، اما برخی فدراسیون‌های حمایت‌های خوبی دارند، از جمله فدراسیون ورزش همگانی که سال گذشته ۲۵ درصد از اعتبارات دریافتی خود را به هیأت‌های استانی داد.

خلیلی در ادامه با بیان اینکه کرمانشاه استانی ورزشی است و فرهنگ ورزشی دارد، گفت: موفقیت این استان در اکثر طرح‌های ملی ورزش همگانی نشان می‌دهد که مردم این استان فرهنگ ورزش دارند. در اکثر طرح‌های ملی ورزش همگانی کرمانشاه همواره رتبه اول کشور را به خود اختصاص می‌دهد، برای همین ما این استان را به عنوان الگو به سایر استان‌ها معرفی می‌کنیم.

در ادامه این مجمع، حمیدرضا عزتی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه نیز با بیان اینکه فدراسیون ورزش همگانی به دلیل ماهیت کاری خود با سایر فدراسیون‌ها متفاوت است، اظهار کرد: جامعه مخاطب برخی فدراسیون‌ها خیلی کم است، اما این فدراسیون حدود ۸۵ میلیون نفر مخاطب دارد. سال ۱۳۹۹ میانگین فعالیت هر ایرانی حدود ۱۳ دقیقه بوده که این میزان برای سال ۱۴۰۴ باید به ۳۰ دقیقه افزایش یابد.

وی با تاکید بر اینکه اقبال مردم کرمانشاه به برنامه‌های ورزش همگانی افزایش یافته، افزود: افزایش پنج درصدی ورزشکاران سازمان یافته این هیأت در سال جاری باوجود مشکلات زیادی مانند جنگ ۱۲ روزه، تأیید کننده این موضوع است.