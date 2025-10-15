سردار جلالی: هوشمندسازی سطح آسیب پذیری شهرها را افزایش داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی در حاشیه سومین نمایشگاه بینالمللی «شهر پایدار» در جزیره کیش با تأکید بر ضرورت «پدافند هوشمند» در کنار توسعه فناوریهای شهری، اظهار کرد: هرچه شهرها هوشمندتر میشوند، سطح آسیبپذیری آنها در برابر تهدیدات ترکیبی نیز افزایش مییابد؛ بنابراین، امنیت داده، تابآوری زیرساختها و آگاهی اجتماعی، ارکان اصلی پایداری شهرهای آینده هستند.
وی افزود: در شرایطی که زیرساختهای شهری به سیستمهای کنترل خودکار و ذخیرهسازی دادههای تاریخی متکیاند، کوچکترین اختلال سایبری میتواند خدمات حیاتی مانند حملونقل، انرژی، ارتباطات و سلامت را مختل کند. به همین دلیل، طراحی سامانههای بومی مقاوم در برابر حملات سایبری، حیاتی است.
سردار جلالی گفت: ایران از جمله کشورهایی است که در حوزه امنیت زیرساختهای حیاتی و فناوریهای هوشمند، توان بومیسازی بالایی دارد و با تشکیل کارگروههای مشترک میان شهرداریها، مراکز داده و وزارت ارتباطات، میتواند الگوی منطقهای در پدافند شهری هوشمند باشد.
وی خاطنشان کرد: امنیت شهر هوشمند فقط در فناوری خلاصه نمیشود؛ بلکه نیازمند فرهنگسازی، آموزش شهروندان و نهادینهسازی مفهوم تابآوری در سیاستهای شهری است. پدافند غیرعامل باید به بخشی از مهندسی شهر تبدیل شود.
