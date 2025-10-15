به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد یک فرد که مدعی شده بود، از اعضای کادر درمان مدرسه در پرند است، به شدت در حال تنبیه بدنی یک دانش‌آموز است.

این ویدئوی تکان‌دهنده موجی از واکنش‌ها را در پی داشت و ضرورت پیگیری فوری دستگاه‌های مسئول را دوچندان کرد.

خبرنگار مهر در راستای ایفای وظیفه حرفه‌ای و پیگیری مطالبات عمومی در خصوص چرایی و ابعاد این خشونت آشکار در محیط آموزشی، تلاش کرد با رئیس آموزش و پرورش شهرستان پرند تماس برقرار کند.

علیرغم تماس‌های مکرر تلفنی و ارسال پیام، تا لحظه تنظیم این گزارش، آموزش و پرورش منطقه واکنشی به این ویدئو نداشته است.

انتظار می‌رود مسئولان مربوطه در اسرع وقت، ضمن پاسخگویی شفاف به رسانه‌ها و افکار عمومی، اقدامات لازم را برای بررسی دقیق ماجرا و برخورد با عاملان این تخلف قانونی انجام دهند.

خبرگزاری مهر آماده انتشار توضیحات رسمی رئیس آموزش و پرورش شهرستان پرند در خصوص این رویداد است.