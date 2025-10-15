رضا آقاعلیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور دستور بر خورد قاطع با عامل تنبیه بدنی دانش آموز پرندی خبرداد.
آقاعلیخانی در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ کرامت دانشآموزان اظهار داشت: به محض اطلاع از وقوع این حادثه تلخ، مأموریت ویژهای به اداره بازرسی فرمانداری و همچنین اداره آموزش و پرورش شهرستان ابلاغ شد تا با تشکیل هیئتی، ابعاد ماجرا را بررسی و نتیجه را برای افکار عمومی روشن کنند.
وی با تأکید بر اینکه هیچگونه تخلف آموزشی در مدارس قابل اغماض نیست، افزود: قطعاً در صورت احراز هرگونه تخلف، با مدیر و عوامل خاطی برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.
فرماندار رباطکریم هدف از این رسیدگی سریع را حفظ امنیت روانی دانشآموزان، صیانت از حقوق آنان و تقویت اعتماد خانوادهها به نظام آموزشی عنوان کرد.
