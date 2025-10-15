  1. استانها
  2. تهران
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۰

دستور فرماندار رباط‌کریم برای برخورد با عوامل تنبیه دانش‌آموز پرندی

دستور فرماندار رباط‌کریم برای برخورد با عوامل تنبیه دانش‌آموز پرندی

رباط کریم- فرماندار رباط‌کریم در واکنش به انتشار ویدئوی تنبیه بدنی یک دانش‌آموز در پرند، دستور تشکیل تیم ویژه بازرسی و برخورد قاطع با عوامل خاطی را صادر کرد.

رضا آقاعلیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور دستور بر خورد قاطع با عامل تنبیه بدنی دانش آموز پرندی خبرداد.

آقاعلیخانی در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ کرامت دانش‌آموزان اظهار داشت: به محض اطلاع از وقوع این حادثه تلخ، مأموریت ویژه‌ای به اداره بازرسی فرمانداری و همچنین اداره آموزش و پرورش شهرستان ابلاغ شد تا با تشکیل هیئتی، ابعاد ماجرا را بررسی و نتیجه را برای افکار عمومی روشن کنند.

وی با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه تخلف آموزشی در مدارس قابل اغماض نیست، افزود: قطعاً در صورت احراز هرگونه تخلف، با مدیر و عوامل خاطی برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.

فرماندار رباط‌کریم هدف از این رسیدگی سریع را حفظ امنیت روانی دانش‌آموزان، صیانت از حقوق آنان و تقویت اعتماد خانواده‌ها به نظام آموزشی عنوان کرد.

کد خبر 6623758

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها