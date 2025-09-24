به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کی‌یف‌پست، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در نشست سطح بالای شورای امنیت سازمان ملل درباره جنگ اوکراین، پیامی مستقیم و بی‌پرده به روسیه داد.

اظهارات وی که تنها چند ساعت پیش از نشست برنامه‌ریزی‌شده با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه مطرح شده است، بر حس اضطرار فزاینده در میان رهبران جهان برای پیدا کردن راهی به سوی صلح در جنگ اوکراین تاکید دارد.

روبیو که مدعی شده است دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مسیر دستیابی به صلح در جنگ اوکراین تلاش‌های دیپلماتیک بی‌وقفه‌ای داشته است، با اشاره به حملات اخیر و ورود پهپاد به حریم هوایی کشورهای همسایه، یادآور شد که این جنگ از یک بازه «رکود» به دوره «تشدید احتمالی» در حال حرکت است.

روبیو مدعی شد: رئیس جمهور (ترامپ) مرد بسیار صبوری است و به صلح تعهد زیادی دارد اما صبر او بی‌نهایت نیست!

وی با اشاره به تلفات چشمگیر انسانی و غیرانسانی گفت که «این جنگ باید تمام شود.»

دیپلمات ارشد آمریکایی اضافه کرد که در صورت عدم دنبال شدن روندی صلح‌آمیز، «گزینه‌های واقعی» همچون «هزینه‌های اقتصادی سنگین بر فدراسیون روسیه و فروش تسلیحات تدافعی و احتمالاً تهاجمی به اوکراین» روی میز قرار خواهد گرفت.