پشت پرده لغو دیدار ترامپ و پوتین در بوداپست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، رسانه های غربی از پشت پرده لغو دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با همتای روس خود ولادیمیر پوتین خبر دادند.

رسانه انگلیسی فایننشال تایمز امروز جمعه گزارش داد که آمریکا این نشست را که قرار بود در بوداپست پایتخت مجارستان برگزار شود پس از یادداشت روسیه به واشنگتن و اصرار روسها بر خواسته های خود در زمینه اوکراین و مکالمه تلفنی پرتنش میان وزیران خارجه روسیه و آمریکا لغو کرده است.

این رسانه به نقل از سه منبع اعلام کرد که یک روز پس از تماس تلفنی که ترامپ و پوتین درباره دیداری در بوداپست با یکدیگر توافق کردند تا راههای پایان جنگ اوکراین را بررسی کنند؛ وزارت خارجه روسیه یادداشتی به واشنگتن ارسال و در آن بر خواسته های خود شامل؛ چشم پوشی اوکراین از اراضی، کاهش قابل توجه نیروهای مسلح اوکراین و تضمین نپیوستن کی یف به ناتو تاکید کرد.

فایننشال تایمز به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که واشنگتن نشست میان پوتین و ترامپ را پس از مکالمه تلفنی سرگئی لاوروف و مارکو روبیو وزیران خارجه دو کشور لغو کرده است.

روبیو به ترامپ پس از این مکالمه تلفنی گفت که مسکو آماده گفتگو نیست.

یک منبع دیگر گفت که این موضع به شدت ترامپ را ناخرسند کرده است.

همچنین مقامات آمریکایی از لحن لاوروف که اوکراین را تحت سیطره نازی ها دانسته بود، ناخرسند هستند.