جهش چشمگیر تولید چغندرقند بهاره در کرمانشاه

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات برداشت چغندرقند بهاره در استان آغاز شده و آمارها از رشد قابل توجه تولید این محصول استراتژیک حکایت دارد.
وی افزود: سطح زیرکشت چغندرقند بهاره در سال زراعی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ به ۱۶ هزار و ۱۵۵ هکتار رسیده است و این میزان نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
کریمی با اشاره به روند تحویل محصول توسط کشاورزان گفت: چغندرقند تولیدی استان به کارخانههای قند بیستون و اسلامآباد غرب و همچنین به واحدهای فرآوری در استانهای قزوین، همدان، چهارمحال و بختیاری، اهواز و اصفهان ارسال میشود.
وی ادامه داد: عملیات کشت این محصول از نیمه دوم اسفندماه ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان فروردینماه امسال ادامه داشت. برداشت نیز از ۳۱ مرداد آغاز شده و پیشبینی میشود تا پایان آذرماه ادامه یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به آخرین آمار خرید کارخانهها گفت: تا تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴، میزان تولید خالص و خرید کارخانهها به بیش از ۴۱۱ هزار و ۵۰۰ تن رسیده است و پیشبینی میشود مجموع تولید چغندرقند بهاره استان از مرز یکمیلیون و صد هزار تن عبور کند.
کریمی میانگین عملکرد چغندرقند در مزارع استان را ۶۸ تن در هر هکتار اعلام کرد و افزود: این میزان عملکرد نشاندهنده توانمندی بالای کشاورزان کرمانشاهی و شرایط مطلوب اقلیمی برای تولید این محصول در استان است.
